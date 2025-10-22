Antena 3 LogoAntena3
El horóscopo musical de La Voz: las canciones que representan a cada signo según los coaches

Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika han aceptado el reto y han pensado que canciones suyas representa cada signo del zodiaco.

Pablo López

La música y los astros se han unido en La Voz. En un divertido momento tras las cámaras del programa, los coaches Malú, Pablo López, Sebastián Yatra y Mika han revelado qué canciones de su carrera representan mejor a cada signo del zodiaco. Un “horóscopo musical” que refleja la personalidad de cada uno y su manera de entender la música.

Malú lo tiene claro: a Aries, signo de fuego y carácter fuerte, le pega su tema 'Ni un segundo', una canción directa y apasionada, como ellos. Para Tauro, la madrileña elegiría 'Ahora tu', por su constancia y posesión, mientras que Géminis, más versátil e ingenioso, encajaría con 'Blanco y Negro', un tema lleno de emoción.

Por su parte, Pablo López ha dejado su huella emocional también en el zodiaco. Para Leo, un signo puro sentimiento, se identifica con 'La mejor noche de mi vida', mientras que Sebastián Yatra, siempre espontáneo y romántico, asocia a Capricornio con 'La Pelirroja', por su energía y determinación.

Por último, Mika aporta su toque internacional con tres elecciones muy personales. Para Escorpio, su signo más intenso, elige 'Happy Ending', por su carga emocional y profundidad. ¿Quieres saber el resto de los signos?

¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

