Lourdes Montes, sorprendida ante los ataques de Julián Contreras: "Nunca pensé que mis palabras fueran a desembocar en esto"

La mujer de Fran Rivera contesta a los ataques de Julián Contreras, que la calificó como alguien "cruel y vengativa". En Y ahora Sonsoles, Lourdes Montes se muestra sorprendida y admite que ha preferido no leer la entrevista de su cuñado.

El conflicto familiar entre Julián Contreras y el clan Rivera continúa abierto. Después de que Lourdes Montes, la mujer de Fran Rivera, confesara la gran decepción que sentía hacia el hermano del torero, este cargó contra ellos, acusándoles de no haberse preocupado por él nunca.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Lourdes Montes de nuevo, que ha querido aclarar su versión. Esta se ha mostrado muy sorprendida al ver que sus palabras han causado tanto revuelo: "No lo pensé".

Lourdes sostiene que el conflicto con Julián viene por un tema económico y admite que ni siquiera ha leído la entrevista de su cuñado. "Es algo que he aprendido de hace tiempo", señala, "pero me han comentado que es bastante duro, pero nunca pensé en que mis palabras fueran a desembocar en esto".

La relación entre el clan Rivera y Julián Contreras está completamente rota y parece no tener vuelta atrás. ¡Dale al play para escuchar las palabras de Lourdes Montes en el vídeo de arriba!

