En El Hormiguero
La sorprendente anécdota de Manu Ríos en una fiesta de Madonna: "Fue lo más surrealista del mundo"
El actor ha contado cómo fue la noche más surrealista de su vida.
BlancaSuárez y Manu Ríos han llenado El Hormiguero de estilo y complicidad. Los actores han compartido confidencias, risas y una gran conexión que ha conquistado al público.
En este momento, Pablo Motos se ha interesado en conocer un poco más a los intérpretes preguntándole a Manu por su experiencia en una fiesta de Madonna.
El invitado ha afirmado que no fue él el invitado, pero que fue "lo más surrealista del mundo". Además, ha contado que no se permitía la entrada de móviles y que lo pasó en grande.
Tras esto, Blanca y Pablo han contado las historias más surrealistas que han vivido en fiestas donde existía la posibilidad de tatuarse. ¡No te lo pierdas!
