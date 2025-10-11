Yatra saca la mejor versión de cada uno de sus compañeros: “Te lleva por un viaje infinito”

Nia conquistó a los coaches de La Voz en su actuación en las cuartas Audiciones a ciegas. Los cuatro se giraron, pero el colombiano se quedó sin la posibilidad de luchar por la talent por culpa de un superbloqueo.

A pesar de la faena que le habían hecho, Yatra quiso ayudar a Nia a tomar la importante decisión de a qué equipo marcharse resaltando las mejores cualidades de cada uno de sus compañeros.

“Ella es la reina de La Voz. Tiene muchos años de experiencia y estoy empezando a quererla bastante”, le explicaba Sebastián a Nia refiriéndose a Malú. Continuó con Mika, al que definió como un “ídolo de la música”.

Para Pablo también tuvo bonitas palabras: “Lo escuchas con su piano y te lleva a un lugar infinito”. ¡Sí que le puso las cosas complicadas a la talent para elegir! ¡Escucha todo lo que dijo de sus compañeros dándole al play al vídeo de arriba!