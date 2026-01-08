Antena3
Capítulo 472

María le propone a Gabriel el pacto definitivo: "Te estoy sirviendo en bandeja el arma para destruir a los De la Reina"

La joven cree que con esta alizana será el fin definitivo de la familia que, según ella, tanto daño le ha hecho.

Marta está en manos de María. La joven ha descubierto que la veradera orientación sexual de su cuñada y que...¡mantuvo una relación con Fina! Además, tiene la prueba definitiva que lo demuestra y es su diario.

Por otro lado, la mujer de Andrés también ha descubierto que Pelayo es homosexual y que, por tanto, el matrimonio entre ambos es una tapadera.

María no duda en contárselo todo a Gabriel y le propone un pacto. Le entregará el diario, pero a cambio quiere la carta de Jesús que le acusa de la muerte de Víctor.

Gabriel duda por unos instantes al pensar que es otro de los juegos de María, pero ella se lo deja claro: le está poniendo en bandeja acabar para siempre con los De la Reina.

Finalmente, el abogadoacepta la propuesta de María y sellan su acuerdo con un apretón de manos.

"Qué comience el tercer y último acto de la función", le dice María con una sonrisa. ¿Qué pasará a partir de ahora?

Capítulo 472 de Sueños de libertad; 7 de enero: María ha descubierto el diario de Marta

El secreto de Seyran se resquebraja: Ferit sospecha y Suna lo descubre en el próximo capítulo

Pelayo le declara su amor a Darío y le hace una inesperada propuesta: “Vente conmigo a México”
Capítulo 472

María roba el diario de Marta descubriendo su secreto mejor guardado, ¡su relación con Fina!
Capítulo 472

Andrés y Gabriel se enfrentan duramente a Gabriel y acaba saliendo a la luz toda la verdad sobre Bernardo
Capítulo 472

El abogado descubre un secreto sobre la herencia de su padre que desmonta su relato.

