El duro testimonio de María José Campanario en El Hormiguero: "Vivo con dolor todos los días"

La concursante de la próxima temporada de El Desafío ha relatado cuáles han sido sus limitaciones.

La visita de Roberto Leal, María José Campanario y Eduardo Navarrete a El Hormiguero ha servido para adelantar algunas claves de la próxima temporada de El Desafío. Entre confidencias y momentos distendidos, los tres han mostrado la ilusión con la que encaran el estreno.

En este momento, Eduardo ha aprovechado para elogiar el gran esfuerzo que ha hecho María José para competir de principio a fin pese a tener fibromialgia. La invitada padece de dolores crónicos desde hace muchos años y, pese a ello, ha luchado hasta el final.

La concursante ha desvelado que está acostumbrada a vivir con dolor y que, encima, tras su participación en El Desafío, ha tenido que ser operada de los dos hombros. "2026 tiene que ser un buen año a la fuerza", ha dicho ironizando la situación.

