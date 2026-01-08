Antena3
Lo único que Eduardo Navarrete cambiaría de su paso por El Desafío: "Casi pierdo un huevo"

El programa ha recibido al diseñador y también a María José Campanario y a Roberto Leal en la víspera del estreno de la sexta edición del formato.

Alberto Mendo
El Hormiguero ha dado el pistoletazo de salida a la sexta temporada de El Desafío con la visita de Roberto Leal, María José Campanario y Eduardo Navarrete. El presentador y dos de los ocho nuevos concursantes de la nueva edición del concurso han contado a Pablo Motos cómo han vivido la experiencia, en el caso de la mujer de Jesulín de Ubrique incluso a pesar de sufrir fibromialgia: "Vivo con color todos los días".

Durante la entrevista, han contado algunos de los retos que se verán a lo largo de la edición. El diseñador ha aprovechado para desmentir que empezara la temporada desganado. Lo que sí ha reconocido es que se fue superando a partir del ecuador: "Me vine arriba".

Navarrete ha asegurado que volvería a repetir toda la experiencia menos uno de los desafíos. "Casi pierdo un huevo", ha asegurado. Fue en un reto acrobático aéreo con telas, y su estatura y físico influyó mucho para añadir dificultad a esa prueba. Incluso ha mostrado imágenes del gran moratón que le apareció. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

