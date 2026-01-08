Antena3
¡Semana de cine en El Hormiguero! Chris Pratt, Joaquín Reyes, Antonio Banderas y Can Yaman serán los próximos invitados

Dos visitas internacionales y dos grandes personalidades españolas serán los protagonistas de las próximas noches en el programa.

El Hormiguero arranca su primera semana completa del año por todo lo alto. Pablo Motos tendrá el placer de recibir a estrellas internacionales de la talla de Chris Pratt, Joaquín Reyes, Antonio Banderas y Can Yaman durante los próximos programas.

Lunes: Chris Pratt

Primera visita de Hollywood de este año con la presencia del actor estadounidense Chris Pratt. Nos viene a ver de nuevo para presentarnos su nueva película, titulada Sin Piedad, que se estrena en cines el próximo 23 de enero. En el film, ambientado en un futuro próximo, Pratt interpreta a un detective acusado de asesinar a su esposa. Dispondrá de 90 minutos para demostrar su inocencia ante una Jueza de la Inteligencia Artificial avanzada.

Chris Pratt en El Hormiguero
Chris Pratt en El Hormiguero | antena3.com

Martes: Joaquín Reyes

Viene a vernos el actor y cómico, Joaquín Reyes, para hablarnos de La verdad, la obra de teatro que, desde el 15 de enero, representará en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. En ella interpreta a un mentiroso compulsivo al que todos los demás mienten.

Joaquín Reyes en El Hormiguero
Joaquín Reyes en El Hormiguero | antena3.com

Miércoles: Antonio Banderas

Recibimos a un buen amigo, el actor y director Antonio Banderas, quien está a punto de estrenar en Madrid, Godspell, su nuevo espectáculo teatral que podrá disfrutarse en el Gran Teatro Pavón de Madrid a partir del 21 de enero. Se trata del quinto musical que dirige Banderas y llega a la capital tras su paso por Málaga.

Antonio Banderas en El Hormiguero
Antonio Banderas en El Hormiguero | antena3.com

Jueves: Can Yaman

Cerramos la semana con otra visita internacional, la del actor Can Yaman. Nos va a presentar El Turco, su nueva serie que se estrena en Movistar Plus+ ese mismo día. Una serie con aventuras y romance, ambientada en una época de cambio geopolítico como fue el final del Imperio Otomano en el siglo XVII.

Can Yaman en El Hormiguero
Can Yaman en El Hormiguero | antena3.com
