“Suelta el cuchillo, estás rodeado”: la policía acorrala a Nando, ¿delatará a Saúl?

Saúl y Nando están haciendo todo lo posible por escapar de Oramas. Los delincuentes han hecho un trato con un hombre para sacarlos por mar abierto, pero deben esperar a su llamada.

Mientras tanto esperan, pacientemente, una espera que se está haciendo eterna, y las provisiones empiezan a escasear. Por eso, Saúl le pide a Nando que se acerque a alguna tienda a comprar algo.

Sus caras están en todos los periódicos y canales de noticias, por lo que Nando debe andar con cuidado. Al entrar en una tienda, el dependiente le reconoce, aunque no sabe de qué, hasta que se da cuenta de que Nando es un fugitivo buscado por la justicia.

El dependiente llama a las autoridades, que acuden raudos a la llamada. La policía rodea el local y entra por la fuerza, y Nando reacciona de la única manera que ve: tomando al dependiente como rehén, con un cuchillo apuntándole.

Pero los policías son numerosos. No tiene escapatoria. ¿Qué hará Nando? ¿Será capaz de hablar y delatar a Saúl?