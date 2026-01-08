Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 55

“Suelta el cuchillo, estás rodeado”: la policía acorrala a Nando, ¿delatará a Saúl?

El socio de Saúl va a una tienda a comprar provisiones, y el dependiente llama a las autoridades.

“Suelta el cuchillo, estás rodeado”: la policía acorrala a Nando, ¿delatará a Saúl?

Publicidad

Julián López
Publicado:

Saúl y Nando están haciendo todo lo posible por escapar de Oramas. Los delincuentes han hecho un trato con un hombre para sacarlos por mar abierto, pero deben esperar a su llamada.

Mientras tanto esperan, pacientemente, una espera que se está haciendo eterna, y las provisiones empiezan a escasear. Por eso, Saúl le pide a Nando que se acerque a alguna tienda a comprar algo.

Sus caras están en todos los periódicos y canales de noticias, por lo que Nando debe andar con cuidado. Al entrar en una tienda, el dependiente le reconoce, aunque no sabe de qué, hasta que se da cuenta de que Nando es un fugitivo buscado por la justicia.

El dependiente llama a las autoridades, que acuden raudos a la llamada. La policía rodea el local y entra por la fuerza, y Nando reacciona de la única manera que ve: tomando al dependiente como rehén, con un cuchillo apuntándole.

Pero los policías son numerosos. No tiene escapatoria. ¿Qué hará Nando? ¿Será capaz de hablar y delatar a Saúl?

Octavio corta sus relaciones con los Aparicio para proponerles un nuevo negocio: “Quiero que te presentes a las elecciones”

Octavio corta sus relaciones con los Aparicio para proponerles un nuevo negocio: “Quiero que te presentes a las elecciones”

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

“Suelta el cuchillo, estás rodeado”: la policía acorrala a Nando, ¿delatará a Saúl?

“Suelta el cuchillo, estás rodeado”: la policía acorrala a Nando, ¿delatará a Saúl?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel y María se dejan llevar por la pasión

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel y María se dejan llevar por la pasión

Capítulo 472 de Sueños de libertad; 7 de enero: María ha descubierto el diario de Marta

Capítulo 472 de Sueños de libertad; 8 de enero: María roba el diario de Marta

El secreto de Seyran se resquebraja: Ferit sospecha y Suna lo descubre en el próximo capítulo
Avance

El secreto de Seyran se resquebraja: Ferit sospecha y Suna lo descubre en el próximo capítulo

María le propone a Gabriel el pacto definitivo: "Te estoy sirviendo en bandeja el arma para destruir a los De la Reina"
Capítulo 472

María le propone a Gabriel el pacto definitivo: "Te estoy sirviendo en bandeja el arma para destruir a los De la Reina"

Pelayo le declara su amor a Darío y le hace una inesperada propuesta: “Vente conmigo a México”
Capítulo 472

Pelayo le declara su amor a Darío y le hace una inesperada propuesta: “Vente conmigo a México”

El joven iba a despedirse de “su amigo” por última vez, pero su discurso ha cambiado y le ha pedido que le acompañe en esta nueva etapa.

María roba el diario de Marta descubriendo su secreto mejor guardado, ¡su relación con Fina!
Capítulo 472

María roba el diario de Marta descubriendo su secreto mejor guardado, ¡su relación con Fina!

María ha rebuscado en la habitación de Marta para descubrir un secreto que puede poner en peligro su reputación.

Andrés y Gabriel se enfrentan duramente a Gabriel y acaba saliendo a la luz toda la verdad sobre Bernardo

Andrés y Damián se enfrentan duramente a Gabriel y acaba saliendo a la luz toda la verdad sobre Bernardo

Sonsoles Ónega se sincera sobre sus tramas favoritas de Las hijas de la criada

“Tiene momentos apoteósicos”: Sonsoles Ónega se sincera sobre sus tramas favoritas de Las hijas de la criada

“Te vas a comer los asesinatos de Mónica y Estrella”: Serrano pone a Nando contra las cuerdas, esta noche en La Encrucijada

“Te vas a comer los asesinatos de Mónica y Estrella”: Serrano pone a Nando contra las cuerdas, esta noche en La Encrucijada

Publicidad