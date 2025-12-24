Antena3
Así celebran la Navidad Malú, Pablo López, Mika y Yatra: ¿son más de Nochebuena o Nochevieja?

Los coaches han respondido con total sinceridad a este test navideño en el que hemos descubierto un poco más sus gustos para estas fiestas.

Sebastián Yatra

La Navidad también llega al plató de La Voz y, esta vez, los coaches se han animado a responder a un test muy especial para descubrir cómo viven estas fiestas. Entre risas y confesiones inesperadas, Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra han dejado claro que, aunque comparten escenario, sus gustos navideños no siempre coinciden.

A la hora de elegir entre turrón blando o turrón duro, Pablo López no dudó en desmarcarse: “No soy demasiado de turrón, me tomo chocolate al 95%”, confesó. Malú, en cambio, lo tiene claro siempre que haya cacao de por medio: mientras sea de chocolate, cualquier opción le parece bien.

Y si hablamos de regalos, la coach madrileña se declara claramente de regalar: “Me encanta regalar”, aseguró. Pablo, por su parte, disfruta más del momento contrario: “Me gusta levantarme y ver regalos”.

El debate continuó con una de las grandes preguntas de las fiestas: ¿Nochebuena o Nochevieja? Aquí hubo división total. Mika se quedó con Nochebuena, “de toda la vida”, mientras que Yatra confesó que prefiere Nochevieja. Pablo López sorprendió con su propia tradición: “Soy de Día Bueno. Abro mi casa a partir de las 13:00 y quien quiera venir, que venga”, explicó entre risas. Para Malú, en cambio, lo importante es cerrar el año con los suyos: terminarlo acompañada de su gente es algo fundamental.

Y para rematar el test, llegó la pregunta final: ¿resaca el día 1 o churros por la mañana? Podemos decir que casi todos coincidieron: "no tenemos ya edad para resaca", dijo Malú. Los cuatro demostraron que, además de música, en La Voz también hay espacio para el humor, las tradiciones y el espíritu navideño.

Sebastián Yatra y Eva González

La canción que Yatra escribió pensando en un amor y acabó dedicando a sus amigos: “Estaba pensando en ellos”

Sebastián Yatra

