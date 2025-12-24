Así celebran la Navidad Malú, Pablo López, Mika y Yatra: ¿son más de Nochebuena o Nochevieja?

La Navidad también llega al plató de La Voz y, esta vez, los coaches se han animado a responder a un test muy especial para descubrir cómo viven estas fiestas. Entre risas y confesiones inesperadas, Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra han dejado claro que, aunque comparten escenario, sus gustos navideños no siempre coinciden.

A la hora de elegir entre turrón blando o turrón duro, Pablo López no dudó en desmarcarse: “No soy demasiado de turrón, me tomo chocolate al 95%”, confesó. Malú, en cambio, lo tiene claro siempre que haya cacao de por medio: mientras sea de chocolate, cualquier opción le parece bien.

Y si hablamos de regalos, la coach madrileña se declara claramente de regalar: “Me encanta regalar”, aseguró. Pablo, por su parte, disfruta más del momento contrario: “Me gusta levantarme y ver regalos”.

El debate continuó con una de las grandes preguntas de las fiestas: ¿Nochebuena o Nochevieja? Aquí hubo división total. Mika se quedó con Nochebuena, “de toda la vida”, mientras que Yatra confesó que prefiere Nochevieja. Pablo López sorprendió con su propia tradición: “Soy de Día Bueno. Abro mi casa a partir de las 13:00 y quien quiera venir, que venga”, explicó entre risas. Para Malú, en cambio, lo importante es cerrar el año con los suyos: terminarlo acompañada de su gente es algo fundamental.

Y para rematar el test, llegó la pregunta final: ¿resaca el día 1 o churros por la mañana? Podemos decir que casi todos coincidieron: "no tenemos ya edad para resaca", dijo Malú. Los cuatro demostraron que, además de música, en La Voz también hay espacio para el humor, las tradiciones y el espíritu navideño.