Revive la entrevista completa a Roberto Leal, María José Campanario y Eduardo Navarrete en El Hormiguero

Roberto Leal, María José Campanario y Eduardo Navarrete han llegado juntos a El Hormiguero para presentar la próxima temporada de El Desafío. El trío ha compartido anécdotas, impresiones y la emoción con la que afrontan esta nueva etapa del programa.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre el look estándar de Pablo Motos. Entre risas, el presentador se ha comprometido a que, para la próxima visita de Eduardo, será el diseñador el encargado de vestirle.

Tras esto, María José Campanario se ha abierto y ha contado las increíbles dificultades a las que se ha enfrentado para participar. La invitada ha asegurado que vive con dolor todos los días por culpa de su fibromialgia pero que, pese a ello, ha luchado hasta el final.

Sin embargo, ella no ha sido la única que ha tenido que sufrir en El Desafío. Eduardo Navarrete ha mostrado las increíbles secuelas que padeció tras una de las pruebas más exigentes que realizó.