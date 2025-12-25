Los invitados de La Voz felicitan la Navidad y comparten sus propósitos para 2026

La magia de la Navidad también se ha colado en el plató de La Voz. Aprovechando la Gran Final, algunos de los artistas invitados que han pasado por el escenario del programa han querido enviar un mensaje especial para estas fiestas y compartir cuáles son sus propósitos para 2026, dejando claro que la música y las emociones siguen siendo lo más importante.

Pablo Alborán y Sergio Dalma lo resumen con deseos muy parecidos: “Mucho amor, mucho humor y que nos veamos en los escenarios”. Un mensaje que conecta directamente con el espíritu de estas fechas y con el deseo compartido de seguir disfrutando de la música en directo. En la misma línea se mostraron artistas como David Bustamante, Antonio Orozco y Vanesa Martín, que aprovecharon el momento para desear felices fiestas y agradecer el cariño del público a lo largo del año.

También Ana Torroja y Edurne quisieron sumarse a las felicitaciones navideñas. Edurne, además, dejó una pista muy esperada por los seguidores del programa: “El año que viene tenemos nueva edición de La Voz Kids”, adelantando que 2026 llegará cargado de nuevas voces, ilusión y emoción. Un broche perfecto para cerrar el año celebrando la música, la Navidad y todo lo que está por venir en el universo La Voz.