Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

Los invitados de La Voz felicitan la Navidad y comparten sus propósitos para 2026

Por el escenario pasaron grandes artistas que aprovecharon el momento para contarnos todo lo que les espera el próximo año.

Orozco

Publicidad

La magia de la Navidad también se ha colado en el plató de La Voz. Aprovechando la Gran Final, algunos de los artistas invitados que han pasado por el escenario del programa han querido enviar un mensaje especial para estas fiestas y compartir cuáles son sus propósitos para 2026, dejando claro que la música y las emociones siguen siendo lo más importante.

Pablo Alborán y Sergio Dalma lo resumen con deseos muy parecidos: “Mucho amor, mucho humor y que nos veamos en los escenarios”. Un mensaje que conecta directamente con el espíritu de estas fechas y con el deseo compartido de seguir disfrutando de la música en directo. En la misma línea se mostraron artistas como David Bustamante, Antonio Orozco y Vanesa Martín, que aprovecharon el momento para desear felices fiestas y agradecer el cariño del público a lo largo del año.

También Ana Torroja y Edurne quisieron sumarse a las felicitaciones navideñas. Edurne, además, dejó una pista muy esperada por los seguidores del programa: “El año que viene tenemos nueva edición de La Voz Kids”, adelantando que 2026 llegará cargado de nuevas voces, ilusión y emoción. Un broche perfecto para cerrar el año celebrando la música, la Navidad y todo lo que está por venir en el universo La Voz.

Melody, Blanca Paloma y Pastora Soler

“Ha sido brutal”: así se vivió la Gran Final de La Voz desde dentro con grandes artistas

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Orozco

Los invitados de La Voz felicitan la Navidad y comparten sus propósitos para 2026

Sonsoles Ónega y sus colaboradores nos cuentan cómo son sus Navidades: "No puede faltar una foto de mi abuela en cada mesa"

Sonsoles Ónega y sus colaboradores nos cuentan cómo son sus Navidades: "No puede faltar una foto de mi abuela en cada mesa"

La Navidad llega a Tu cara me suena y Manel Fuentes pide "el mejor elenco posible para la próxima temporada"

La Navidad llega a Tu cara me suena y Manel Fuentes pide "el mejor elenco posible para la próxima temporada"

Manu y Rosa se regalan una Nochebuena de paz en El Rosco con uno de sus empates más emocionantes
El Rosco | 24 de diciembre

Manu y Rosa se regalan una Nochebuena de paz en El Rosco con uno de sus empates más emocionantes

Manu, fiel a su poema para despedir a los invitados de Pasapalabra en Nochebuena: “No me Alejo del Brasero”
Mejores momentos | 24 de diciembre

Manu, fiel a su poema para despedir a los invitados de Pasapalabra en Nochebuena: “No me Alejo del Brasero”

Manu y Rosa, a punto de provocar una desbandada en Pasapalabra: “Es una vergüenza ya”
Mejores momentos | 24 de diciembre

Manu y Rosa, a punto de provocar una desbandada en Pasapalabra: “Es una vergüenza ya”

Roberto Leal, los invitados y hasta el público se estaban quedando alucinados al ver que los concursantes no reconocían la canción navideña.

Rosa, deslumbrante tras rozar el bote en Pasapalabra: “Habría sido una Nochebuena de desfase”
Mejores momentos | 24 de diciembre

Rosa, deslumbrante tras rozar el bote en Pasapalabra: “Habría sido una Nochebuena de desfase”

La concursante coruñesa ha revelado cómo vivió su segunda vez con 24 aciertos en El Rosco, acariciando el premio histórico de 2.548.000 euros.

Fofito

El emotivo reencuentro de Fofito y Rody Aragón: "Hemos tenido la suerte de trabajar juntos toda la familia"

Leticia Sabater

Leticia Sabater, la reina de las Navidades modernas, pone al plató de Y ahora Sonsoles en pie con su villancico

Hermanos

Las primeras Navidades de dos hermanos que se reencuentran tras 48 años separados: "Es muy especial"

Publicidad