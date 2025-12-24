Antena3
Así lo han vivido

Los coaches hacen balance de La Voz 2025: “Ha sido un año muy especial”

Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra nos cuenta cómo han vivido la edición más emocionante del concurso y todos los recuerdos que se llevan.

La Voz 2025 llega a su fin dejando una huella profunda en sus coaches. Tras una edición marcada por la emoción, la música en directo y grandes historias personales, Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika han querido compartir cómo han vivido este año tan intenso, coincidiendo todos en una misma idea: ha sido una edición muy especial.

Para Pablo López, el sentimiento es claro: “Ha sido muy, muy especial”, afirma el malagueño, que destaca el nivel artístico y humano vivido durante toda la edición. Sebastián Yatra, por su parte, ha experimentado una vivencia inédita: “Es mi primera vez haciendo la edición de adultos y me llevo grandes recuerdos”, confesó, subrayando lo mucho que le ha aportado esta experiencia tanto a nivel musical como personal.

Mika también hace un balance muy positivo de su paso por el programa: “He vivido momentos increíbles, momentos muy humanos y musicales que me han encantado”, asegura, destacando la conexión con los talents y el valor emocional del formato. Malú, que ha vivido una edición especialmente significativa, lo resume con sencillez y emoción: “Ha sido muy bonito y especial”.

Más allá de la música, los cuatro coaches coinciden en que esta edición les ha unido como nunca. “Me llevo un par de hermanos más de aquí”, confesó Malú, dejando claro el vínculo creado entre ellos. “Me voy con el corazón lleno”, añadía la coach, poniendo palabras al sentimiento compartido de un año que no solo ha descubierto grandes voces, sino que también ha fortalecido la conexión entre quienes han formado parte de La Voz 2025.

