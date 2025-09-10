Antena 3 LogoAntena3
Este año, todo va a cambiar en La Voz: "¿Te vendaron los ojos hasta llegar al escenario?"

Además de la incorporación de Mika y Sebastián Yatra al grupo de coaches, el programa estrenará una dinámica inédita llamada “Llego y canto”, que pondrá a prueba a los aspirantes más valientes

La Voz 2025

Celia Gil
Publicado:

La Voz 2025 regresa muy pronto a Antena 3 con una edición cargada de emoción, espectáculo y novedades que sorprenderán tanto a los talents como a los espectadores. Junto a los coaches Malú y Pablo López, este año debutan Mika y Sebastián Yatra, que prometen aportar frescura y nuevas estrategias a la competición.

Pero la gran sorpresa llega con “Llego y canto”, una innovadora mecánica que cambiará las reglas del juego. Según adelanta Eva González en este avance, tres aspirantes que no superaron la fase de casting vivirán una segunda oportunidad inesperada: llegarán a los estudios de La Voz sin saber lo que les espera, engañados por un familiar, y se enfrentarán de improviso al escenario del talent show.

"A partir de este momento quiero que confíes en mi"

Lo harán sin tiempo para ensayar, sin banda y en acústico. Será una actuación totalmente improvisada y ellos decidirán en el momento si aceptan o no el reto. Para los coaches, se tratará de una Audición a Ciegas habitual: si alguno pulsa el botón, el aspirante pasará automáticamente a formar parte de su equipo como concursante oficial de la edición.

La dinámica ya ha impresionado a los coaches. “¿Te vendaron los ojos hasta llegar aquí? ¿Al escenario?”, dice Sebastián Yatra, sorprendido por la valentía de los participantes. Una novedad que promete momentos únicos, emoción inesperada y la posibilidad de descubrir voces capaces de brillar incluso en las condiciones más imprevisibles.

Con “Llego y canto” y un grupo de coaches de lujo, La Voz 2025 se prepara para ofrecer la temporada más sorprendente de su historia.

