Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 22:00h

Este viernes, la emoción vuelve en una nueva noche de Audiciones de La Voz: “Esto para mí es un sueño”

Malú, Sebastián Yatra, Pablo López y Mika buscarán perfilar sus equipos con nuevas voces que pisarán el escenario para sorprenderles.

Malú, coach de La Voz

Publicidad

Julio Gil López
Publicado:

Este viernes vuelven a Antena 3 las mejores actuaciones a los micrófonos de La Voz. La cuarta gala de las Audiciones a ciegas no va a dejar a nadie indiferente, los coaches agudizarán el oído para incorporar a los mejores artistas a sus equipos, mostrando su lado más sensible y cercano.

Mika se quedará maravillado con varias actuaciones y peleará hasta el final tras encontrar una gran conexión con uno de los participantes. El cantante británico-libanés le insistirá al talent: “Yo puedo ayudarte a buscar el fuego dentro de ti”.

En esta cuarta noche de Audiciones habrá variedad de estilos musicales, mucha calidad y momentos muy especiales. Los coaches se emocionarán con las historias personales y las grandes voces. Este viernes, no te pierdas La Voz en Antena 3... ¡Todo puede suceder!

Yatra coach de La Voz

La inesperada coincidencia entre una talent y Sebastián Yatra en La Voz: “He nacido el mismo día que tú”

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Sandra

Precios abusivos en el parking de los hospitales públicos: "Mi hijo necesita ir cada tres semanas y llevo gastados 9.000 euros"

Flor Aguilar

Flor Aguilar, viuda de José Luis López Vázquez, ¿en riesgo de desahucio?: "Ya empezó a pagar mal el primer mes"

Malú, coach de La Voz

Este viernes, la emoción vuelve en una nueva noche de Audiciones de La Voz: “Esto para mí es un sueño”

Indemnización
Denuncia

Toñita consigue una indemnización de 6.000 euros tras caerse en la calle: "Si fuera por el Ayuntamiento no hubiera cobrado"

Mari Carmen
Denuncia

Mari Carmen, al borde del desahucio por culpa de su hija: "Puse a su nombre el piso y ahora me quieren sacar"

José Miguel
Nos lo cuenta

José Miguel, obligado a convivir con su expareja después de su ruptura: "Intentamos que nuestros hijos no notaran nada"

Ha estado casado en dos ocasiones y en las dos ha tenido que convivir con sus exparejas durante un tiempo tras la separación. Hoy, José Miguel nos cuenta lo difícil que es vivir con alguien que pasa a ser un desconocido de un día para otro.

Josefa
Sentencia pionera

Josefa consigue un complemento a su pensión por criar a su nieta: "Son 35 euros al mes, pero algo es algo"

Hablamos con Josefa, la abuela protagonista de esta sentencia pionera, que no solo ha visto recompensado su trabajo económicamente, sino que además se ha reconocido el esfuerzo que ha hecho durante años.

Portera derrumbamiento

Hablamos con la portera de un edificio próximo al derrumbamiento en el centro de Madrid: "Parecía humo, no polvo"

Vecino monstruo de A Bola, Ourense

“Vivimos a metros de un monstruo”: un asesino múltiple se instala en una aldea de nueve vecinos en Ourense

Besos y mucha pasión con Paz Padilla y José Corbacho en Emparejados: este sábado, último programa de la temporada

Besos y mucha pasión: Paz Padilla y José Corbacho ponen este sábado el broche a la temporada de Emparejados

Publicidad