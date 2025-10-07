Este viernes, la emoción vuelve en una nueva noche de Audiciones de La Voz: “Esto para mí es un sueño”

Este viernes vuelven a Antena 3 las mejores actuaciones a los micrófonos de La Voz. La cuarta gala de las Audiciones a ciegas no va a dejar a nadie indiferente, los coaches agudizarán el oído para incorporar a los mejores artistas a sus equipos, mostrando su lado más sensible y cercano.

Mika se quedará maravillado con varias actuaciones y peleará hasta el final tras encontrar una gran conexión con uno de los participantes. El cantante británico-libanés le insistirá al talent: “Yo puedo ayudarte a buscar el fuego dentro de ti”.

En esta cuarta noche de Audiciones habrá variedad de estilos musicales, mucha calidad y momentos muy especiales. Los coaches se emocionarán con las historias personales y las grandes voces. Este viernes, no te pierdas La Voz en Antena 3... ¡Todo puede suceder!