El peor momento del matrimonio de Lourdes Montes y Fran Rivera: "Cuando se retiró, nos repercutió como pareja"

Lourdes Montes se sienta por primera vez en un plató de televisión para dar a conocer su faceta más personal. Muchos la conocen como la mujer de Fran Rivera, pero ella es mucho más que eso y hoy nos lo demuestra.

Desde que se casaron en 2013, Lourdes y Fran Rivera han formado un gran equipo, aunque también han vivido momentos muy difíciles. Desde la exposición repentina hasta la retirada de los ruedos del diestro, Lourdes recuerda algunos de los momentos más duros de su relación.

El día que Fran se retiró, cambió su matrimonio. El torero dijo adiós a los toros tras una peligrosa cogida años antes y queriendo cuidar de su familia con Lourdes Montes. Sin embargo, este perdió el rumbo tras dejar la profesión que le acompañó desde los 16 años.

"Le costó mucho adaptarse a la vida real", confiesa Lourdes, "lo pasó muy mal y nos repercutió como pareja". Tras años de aplausos y triunfos cada tarde, Fran se encontró sin el reconocimiento que le daban los ruedos y se sintió perdido.

Pese a todo, Lourdes y Fran han logrado anteponerse a los problemas y formar una familia que está por encima de todo: "Con tiempo y ganas de solucionarlo, Fran evolucionó y ahora es mejor persona". ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!