Su primera vez en un escenario y conquista a Pablo López en el último segundo

Cristina llegó a La Voz con la ilusión de estrenarse en un escenario tan grande y con la esperanza de enamorar a los coaches. La joven interpretó ‘Wildflower’ de Billie Eilish, en una actuación llena de delicadeza que atrapó desde el primer momento a Malú: “Ojo, Pablo”, le advirtió a su compañero al ver lo especial de su voz.

El malagueño fue elúnico en girarse, aunque lo hizo en el último instante, provocando que Cristina no pudiera contener la emoción. Su cara reflejaba la felicidad de ver cumplido un sueño y el orgullo de haber conquistado a uno de los coaches más exigentes del concurso.

Tras su audición, Cristina confesó que era “la primera vez que cantaba en un escenario”, algo que dejó a los coaches sorprendidos y admirados por su valentía y talento natural. Con esta decisión, la joven se suma al equipo de Pablo López, iniciando así su aventura en La Voz.