Mejores momentos | 7 de octubre

Camilo da más suerte a Manu que Karol G a Rosa en el ¿Dónde Están?: “No hemos llegado a tiempo”

La prueba ha estado protagonizada por dos de los artistas colombianos de más éxito actualmente.

Camilo da más suerte a Manu que Karol G a Rosa en el ¿Dónde Están?: "No hemos llegado a tiempo"

Alberto Mendo
Publicado:

La música le ha dado a Manu una de cal y otra de arena en este programa de Pasapalabra. En el ¿Dónde Están? ha podido resarcirse de su derrota en La Pista, donde ha sido llamativa su autoexigencia por no acordarse de la canción: “Qué rabia me está dando”.

La llamativa autoexigencia de Manu en La Pista: “Qué rabia me está dando”

Lo curioso es que ha sido Rosa quien ha elegido entre los dos artistas colombianos que han protagonizado la prueba más exigente con la memoria. La coruñesa se ha decantado por Karol G y ha jugado con palabras que forman parte de títulos de sus canciones. El panel se le ha resistido y, justo cuando parecía que ya tenía la secuencia clara, se le han acabado los segundos. “No hemos llegado a tiempo”, ha lamentado Roberto Leal.

Manu se ha encontrado con canciones de Camilo y, como suele, ha estado impecable. Ha hecho un pleno rápido con su primer turno. La victoria le ha permitido acumular casi el doble de segundos que Rosa de cara a El Rosco, una distancia significativa con un bote de 2.218.000 en juego.

