Josema Yuste aprovecha el punto débil de Supremme de Luxe con Pablo Alborán

Supremme de Luxe parecía imbatible para Josema Yuste en La Pista, pero ha saltado la sorpresa en su segundo duelo musical en Pasapalabra. La artista ha evidenciado que tiene algún punto débil, como el cantante que les ha tocado. Ha quedado claro que domina menos la discografía de Pablo Alborán que la de Queen.

Los dos invitados han estado tan perdidos que Roberto Leal ha tenido que salir en su ayuda revelándoles el título con otra palabra, ya que sólo era una. Josema ha estado muy rápido con el pulsador, tanto que ha ido al límite y el presentador ha tenido que preguntar si no se había adelantado.

Confirmado que no había pisado el enunciado del presentador, el cómico ha dado con el acierto: ‘Amigos’. Además de haber ayudado a Manu con dos segundos, también ha demostrado que Supremme no es infalible. ¡Revive este duelazo en el vídeo!