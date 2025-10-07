Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 7 de octubre

Josema Yuste aprovecha el punto débil de Supremme de Luxe con Pablo Alborán

El cómico ha estado más rápido con el pulsador cuando Roberto Leal ha dado el título con otra palabra.

Josema Yuste aprovecha el punto débil de Supremme de Luxe con Pablo Alborán

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Supremme de Luxe parecía imbatible para Josema Yuste en La Pista, pero ha saltado la sorpresa en su segundo duelo musical en Pasapalabra. La artista ha evidenciado que tiene algún punto débil, como el cantante que les ha tocado. Ha quedado claro que domina menos la discografía de Pablo Alborán que la de Queen.

¡Qué oído más fino! Supremme de Luxe pone Pasapalabra “patas arriba” gracias a Queen

Los dos invitados han estado tan perdidos que Roberto Leal ha tenido que salir en su ayuda revelándoles el título con otra palabra, ya que sólo era una. Josema ha estado muy rápido con el pulsador, tanto que ha ido al límite y el presentador ha tenido que preguntar si no se había adelantado.

Confirmado que no había pisado el enunciado del presentador, el cómico ha dado con el acierto: ‘Amigos’. Además de haber ayudado a Manu con dos segundos, también ha demostrado que Supremme no es infalible. ¡Revive este duelazo en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

La llamativa autoexigencia de Manu en La Pista: “Qué rabia me está dando”

La llamativa autoexigencia de Manu en La Pista: “Qué rabia me está dando”

Josema Yuste aprovecha el punto débil de Supremme de Luxe con Pablo Alborán

Josema Yuste aprovecha el punto débil de Supremme de Luxe con Pablo Alborán

Lourdes Montes

La decepción de Lourdes Montes con Julián Contreras: "Le quería mucho, pero descubrí que su cariño no era real"

Lourdes Montes
En plató

El peor momento del matrimonio de Lourdes Montes y Fran Rivera: "Cuando se retiró, nos repercutió como pareja"

Sandra
Reivindicación

Precios abusivos en el parking de los hospitales públicos: "Mi hijo necesita ir cada tres semanas y llevo gastados 9.000 euros"

Flor Aguilar
Exclusiva

Flor Aguilar, viuda de José Luis López Vázquez, ¿en riesgo de desahucio?: "Ya empezó a pagar mal el primer mes"

El casero de Flor Aguilar, la exmujer de la estrella de cine José Luis López Vázquez, asegura que esta lleva una década sin pagar el alquiler de su piso a las afueras de Madrid.

Malú, coach de La Voz
A las 22:00h

Este viernes, la emoción vuelve en una nueva noche de Audiciones de La Voz: “Esto para mí es un sueño”

Malú, Sebastián Yatra, Pablo López y Mika buscarán perfilar sus equipos con nuevas voces que pisarán el escenario para sorprenderles.

Indemnización

Toñita consigue una indemnización de 6.000 euros tras caerse en la calle: "Si fuera por el Ayuntamiento no hubiera cobrado"

Mari Carmen

Mari Carmen, al borde del desahucio por culpa de su hija: "Puse a su nombre el piso y ahora me quieren sacar"

José Miguel

José Miguel, obligado a convivir con su expareja después de su ruptura: "Intentamos que nuestros hijos no notaran nada"

Publicidad