Reivindicación
Precios abusivos en el parking de los hospitales públicos: "Mi hijo necesita ir cada tres semanas y llevo gastados 9.000 euros"
Su hijo padece una enfermedad rara que le obliga a ir regularmente al hospital. Durante 13 años, Sandra lleva gastados al menos 9.000 euros y pide que se reduzcan los precios del parking de los hospitales.
Aparcar en un hospital puede llegar a convertirse en una ruina cuando el enfermo debe pasar varios días allí, ya que de media, los precios se sitúan entre los 2 y los 4 euros la hora.
Sandra tiene un hijo con una enfermedad rara que afecta al sistema inmunitario y que le obliga a acudir al hospital cada tres semanas como mínimo. La familia convive con esta situación desde hace 13 años y denuncia que llevan mínimo 9.000 euros gastados en el parking.
Por su enfermedad, su hijo tiene reconocida una discapacidad del 48%, pero al no ser de movilidad, no le conceden plaza de aparcamiento para minusválidos. "Al día me gasto unos 21 euros", señala.
Sandra denuncia los precios abusivos del parking y advierte que no puede llevar a su hijo en transporte público, por lo que le están cobrando a precio de oro una necesidad básica para la salud de su hijo.
