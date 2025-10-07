Antena 3 LogoAntena3
Entrevista

La decepción de Lourdes Montes con Julián Contreras: "Le quería mucho, pero descubrí que su cariño no era real"

Hablamos con la esposa de Fran Rivera por primera vez en un plató de televisión y se sincera sobre su relación con la familia del torero.

Lourdes Montes

Lourdes Montes, la esposa de Fran Rivera, ha hablado por primera vez en el plató de Y ahora Sonsoles sobre su relación con el torero, sus momentos más difíciles y su familia.

Lourdes Montes

Desde el inicio de su relación, Lourdes Montes pasó a ser una más del clan Rivera, una familia marcada por los conflictos entre los hermanos del diestro. Uno de los más sonados y el que más le ha dolido a Lourdes ha sido el de Julián Contreras.

"Era con el que mejor trato tenía", confiesa Lourdes Montes, "me defraudó porque descubrí un Julián que no conocía, descubrí que su cariño no era real, era interesado".

La esposa de Fran Rivera ha desvelado que la relación entre el torero y Julián Contreras se rompió por dinero. "Necesitaba dinero y, por primera vez, Fran y Cayetano le dijeron que no", señala, "a partir de ahí, lo puso como los trapos en la tele".

Aquel momento fue decisivo en la relación de los hermanos, que cortaron todo tipo de vínculo. "Vi llorar mucho a Fran", advierte su esposa.

En Y ahora Sonsoles conocemos la versión de Lourdes Montes sobre un conflicto que a día de hoy sigue abierto. ¡No te pierdas sus palabras en el vídeo de arriba!

