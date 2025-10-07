La llamativa autoexigencia de Manu en La Pista: “Qué rabia me está dando”

Hay canciones que se quedan en la punta de la lengua, lo que es especialmente frustrante cuando les pasa a Manu y a Rosa en La Pista. Teniendo en cuenta que su fama en esta prueba les precede, eso no les sirve de excusa para exigirse al máximo cuando creen que pueden acertar… pero no les sale. Es lo que le ha pasado al madrileño en este duelo, justo después de que Josema Yuste demostrara que Supremme de Luxe no es imbatible.

Los concursantes se han trasladado al año 1964, lo que de por sí ha generado ya algunos comentarios pues no es una de las etapas musicales que mejor se les dé precisamente. Sin embargo, tras escuchar el segundo fragmento, a Manu se le ha visto quedarse con las ganas de acertar. “Qué rabia me está dando”, ha comentado.

Roberto Leal les ha dado el título en español para traducirlo al inglés. Tanto Rosa como Manu han fallado en algún detalle en su primer intento. Ya con sólo un segundo en juego, la coruñesa ha dado con la clave. ¡No te lo pierdas en el vídeo!