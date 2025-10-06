Este viernes, Yatra vivirá su momento más emotivo en La Voz: "Me traspasó y eso no pasa muchas veces"

La emoción volverá a tomar el escenario de La Voz este viernes en Antena 3. La nueva gala de Audiciones a ciegas promete grandes voces, momentos inesperados y la sensibilidad de siempre, con los coaches viviendo cada actuación como si fuera la primera.

Uno de los instantes más especiales de la noche lo protagonizará Sebastián Yatra, que no podrá contener las lágrimas tras escuchar a un talent interpretar 'Falling' de Harry Styles. El colombiano se sincerará en pleno plató: “Me traspasó, y eso no pasa muchas veces aquí, así que felicidades”.

El resto de coaches también quedarán impresionados con la actuación, que promete ser uno de los grandes momentos de la temporada. Con los equipos casi completos y la emoción a flor de piel, La Voz encara el tramo final de sus Audiciones a ciegas con una gala llena de talento, emoción y sorpresas.