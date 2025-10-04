“Es la primera vez que pasa esto aquí”: Pablo López, emocionado con la actuación de este talent

Luis El Granaíno revolucionó el plató de La Voz con su brillante interpretación de ‘No me conviene’ y consiguió que los cuatro coaches girasen su silla y luchasen porque decidiese marcharse a su equipo.

“Es la primera vez que pasa esto aquí. Escuchar cosas aquí requiere de todos los sentidos. Se ha hecho el silencio aquí”, confesaba Pablo López todavía maravillado por la actuación que acababa de ver.

Malú miró desafiante a sus compañeros y dejó claro que, si todavía tuviese disponible su megabloqueo, lo utilizaría. “Si solo vinieseis conmigo, sería un lujo”, les decía a Luis y a su primo Tuto, el guitarrista.

Después de que Malú mutease a sus compañeros y de dedicarle unas bonitas palabras, El Granaíno no dudó en sumarse a su equipo. ¡Escucha todo lo que le dijeron los coaches dándole play al vídeo de arriba!