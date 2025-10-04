Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Audiciones

“Es la primera vez que pasa esto aquí”: Pablo López, emocionado con la actuación de este talent

Los coaches se han rendido a la actuación de Luis y todos han intentado convencerlo de que se marchase a su equipo.

Pablo López

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Luis El Granaíno revolucionó el plató de La Voz con su brillante interpretación de ‘No me conviene’ y consiguió que los cuatro coaches girasen su silla y luchasen porque decidiese marcharse a su equipo.

Es la primera vez que pasa esto aquí. Escuchar cosas aquí requiere de todos los sentidos. Se ha hecho el silencio aquí”, confesaba Pablo López todavía maravillado por la actuación que acababa de ver.

Malú miró desafiante a sus compañeros y dejó claro que, si todavía tuviese disponible su megabloqueo, lo utilizaría. “Si solo vinieseis conmigo, sería un lujo”, les decía a Luis y a su primo Tuto, el guitarrista.

Después de que Malú mutease a sus compañeros y de dedicarle unas bonitas palabras, El Granaíno no dudó en sumarse a su equipo. ¡Escucha todo lo que le dijeron los coaches dándole play al vídeo de arriba!

Nayo, talent de La Voz

Nayo llega a La Voz tras pasar por La Voz Francia y emociona con ‘Clown’

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Pablo López

“Es la primera vez que pasa esto aquí”: Pablo López, emocionado con la actuación de este talent

Matrimonio

Yolanda, la prueba del auge de los divorcios: "He tenido tres divorcios, ahora es más fácil que antes"

Malú

Malú explica la dificultad que tiene este género musical en La Voz: “Nos resulta difícil ubicarlo”

Cristina, talent de La Voz
Mejores momentos | Audiciones

“No puede ser verdad”: la declaración de esta talent sorprende a los coaches en La Voz

Roberto Leal analiza las claves del éxito de Manu y de Rosa en Pasapalabra: "Han marcado una época"
Una pareja histórica

Roberto Leal analiza las claves del éxito de Manu y de Rosa en Pasapalabra: "Han marcado una época"

Arguiñano: "La lasaña más rica y barata", hecha en casa
Para 4 personas

Karlos Arguiñano elabora una lasaña casera “más rica y barata” que demuestra que el buen gusto no cuesta

Karlos Arguiñano defiende su receta de lasaña hecha en casa como la más sabrosa y asequible. Con verduras como calabacín, champiñones y zanahoria, más bechamel ligera y queso curado, logra sabor y economía.

Un chapuzón dejará a Juanra Bonet sin palabras el miércoles en Juego de pelotas
"Alguien va a caer"

Un chapuzón dejará a Juanra Bonet sin palabras el miércoles en Juego de pelotas

Juanra Bonet dará la bienvenida a Mata-fuegos y a El calvario de los Quesada, dos equipos que lucharán por conquistar los 100.000 euros.

Carmen Morales: “Tener una hermana pequeña siempre ha sido una gozada hasta que te empieza a quitar la ropa”

Carmen Morales: “Tener una hermana pequeña siempre ha sido una gozada hasta que te empieza a quitar la ropa”

Sebastián Yatra y Malú

La locura de Sebastián Yatra en mitad del plató de La Voz: “Malú, esta noche la pasaremos juntos” 

Blanca y Roberto

Blanca y Roberto llevan 25 años juntos, pero no pueden permitirse vivir juntos: "Ambos tenemos personas a nuestro cargo"

Publicidad