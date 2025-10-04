Malú arrasa, Mika pisa fuerte y Pablo se adelanta a Yatra en la tercera noche de La Voz

La tercera noche de Audiciones a ciegas de La Voz dejó claro que la competición entre coaches está más intensa que nunca. Los equipos empiezan a perfilarse con mucha fuerza, pero los coaches tienen claro que lo único que importa es la emoción que les hacen sentir.

Los coaches han exprimido casi todos sus recursos: apenas les quedan bloqueos y superbloqueos, Malú y Pablo López ya han usado el megabloqueo, y Sebastián Yatra es el único que todavía conserva el botón del arrepentimiento para dar una segunda oportunidad.

Fue una gala de gran intensidad en la que Malú consolidó su liderazgo alcanzando nueve voces, Mika sorprendió al sumar tres nuevas incorporaciones y llegar a ocho talents, Pablo López se reforzó con tres voces que encajan en su estilo sensible y auténtico, y Yatra amplió su equipo con dos artistas llenos de frescura y ritmo.

Además de la emoción de cada Audición, la noche nos regaló momentos únicos: desde el flamenco de Luis, El Granaino, hasta la voz lírica de Carolina, pasando por el debut de Cristina, el regreso de Ferrán desde La Voz Kids o el show de Andrés James bailando y cantando con Yatra ‘Tacones Rojos’.

Pablo López emociona y se refuerza con tres nuevas voces

El malagueño vivió una gala redonda al sumar tres talents que encajan con su sello de emoción y sensibilidad. Mar se convirtió en una de las grandes protagonistas al conseguir un pleno con ‘Me hubiese gustado’. Pablo usó el megabloqueo y aseguró su fichaje.

Cristina sorprendió con ‘Wildflower’ en su primera vez en un escenario y Pablo se giró en el último segundo para darle su confianza. Y Ferrán, que ya había pasado por La Voz Kids, regresó con fuerza cantando ‘Vampire’ de Olivia Rodrigo y convenció al malagueño.

Con estas incorporaciones, Pablo alcanza los 7 talents, un equipo lleno de voces que transmiten verdad y autenticidad.

Malú lidera con nueve voces llena de fuerza y potencia

La coach madrileña se mantiene en lo más alto como la que más voces acumula en esta edición. Luis El Granaíno emocionó con su voz flamenca y ‘No me conviene’, una interpretación que provocó que Yatra casi pulsara antes de tiempo.

Por su parte, Carolina sorprendió con su registro lírico interpretando ‘Mononoke Hime’. Aunque es un estilo difícil de encajar, Malú dejó claro que no podía dejarla fuera.

Con estos dos fichajes, Malú suma 9 voces, el equipo más numeroso y variado hasta ahora.

Mika, la gran revelación: suma tres voces y alcanza ocho talents

El coach internacional sigue demostrando que ha llegado para dar espectáculo y construir un equipo lleno de diversidad.

Catalina abrió la gala con ‘Beautiful Things’ de Benson Boone y enamoró al británico-libanés. Además, juntos se subieron al escenario para cantar ‘Relax’.

Antony Vallejo, protagonista del Llego y canto, superó los nervios y entró en su equipo gracias al botón del arrepentimiento. Por último, Marta deslumbró con su francés cantando “Je Veux” de Zaz y, pese a que Pablo también se giró, eligió a Mika.

Con ocho voces en su equipo, Mika se perfila como la gran revelación de esta edición, apostando por frescura, talento internacional y mucha personalidad.

Yatra suma frescura y ritmo con Noa y Andrés James

El colombiano se hizo con dos voces muy distintas que reflejan a la perfección su estilo cercano y fresco. Noa conmovió con ‘The Voice Within’ de Christina Aguilera. Yatra se giró en el último segundo, asegurando su fichaje.

Andrés James llenó el escenario de energía con ‘Chan Chan’ y protagonizó un momentazo al cantar y bailar con Yatra 'Tacones Rojos'.

Con estas incorporaciones, Yatra suma seis talents que aportan ritmo, frescura y conexión directa con el público.