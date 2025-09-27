La inesperada coincidencia entre una talent y Sebastián Yatra en La Voz: “He nacido el mismo día que tú”

Sisi Bon ha arrasado en su actuación en las segundas Audiciones a ciegas de La Voz. Los cuatro coaches se giraron al escucharla cantar ‘A natural woman’ y no tardaron en mostrar sus mejores cartas para luchar por su voz.

Después de que Sebastián Yatra le dijese “por favor, vente a mi equipo”, Sisi Bon sorprendió al coach confesándole que tenían algo en común: ¡los dos comparten la misma fecha de cumpleaños!

Al escucharlo, a Yatra se le dibujó una sonrisa en su cara y se dirigió al escenario para abrazar a la talent y prácticamente darle la bienvenida a su equipo, aunque ella volvió a sorprenderlo diciéndole: “Aún no he escogido”.

A pesar de este simpático momento y del intento de Mika por captarla, el megabloqueo de Malú hizo que Sisi bon no tuviese la oportunidad de marcharse al equipo de alguno de sus compañeros. ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!