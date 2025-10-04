La locura de Sebastián Yatra en mitad del plató de La Voz: “Malú, esta noche la pasaremos juntos” 

En medio de las Audiciones a ciegas, Sebastián Yatra protagonizó uno de los instantes más divertidos y surrealistas de la noche. El colombiano se levantó de su silla, se colocó en el centro del plató y comenzó un discurso mirando a su compañera: “Tu Malú de la suerte”, dijo, dejando a todos expectantes.

La sorpresa llegó segundos después, cuando sacó un cuadro con la imagen de Malú en sus manos. Entre risas, el cantante añadió: “Gracias, Malú, porque esta noche la pasaremos juntos”.

La coach madrileña no pudo contener la carcajada, mientras repetía divertida: “Estás fatal”. El resto de coaches tampoco pudieron parar de reírse.

Mika fue el primero en reaccionar: “Yatra está perdiendo la cabeza”, comentó con humor, mientras Pablo López aplaudía el gesto entre carcajadas. Un momentazo que reflejó la complicidad y el buen ambiente que se vive entre los coaches de La Voz, incluso en plena batalla por los mejores talents