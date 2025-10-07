Flor Aguilar, viuda de José Luis López Vázquez, ¿en riesgo de desahucio?: "Ya empezó a pagar mal el primer mes"

Flor Aguilar es la viuda de José Luis López Vázquez. Ambos estuvieron casados desde el año 1978 hasta el año 1988, cuando la fortuna que rodeaba a Flor se terminó.

Y ahora Sonsoles ha hablado en exclusiva con el casero de Flor Aguilar, que la acusa de inquiokupar su vivienda a las afueras de Madrid desde hace diez años. Esta habría dejado de pagar las mensualidades de 300 euros al poco tiempo de entrar a vivir.

"Ella empezó a pagar mal el primer mes ya", advierte el casero, "cuando ya le alquilé el piso me dijo que tenía a sus hijas, que sus hijas le ayudaban…".

Según cuenta el casero del piso, ha habido tres intentos de desahucio, pero Flor siempre ha logrado declararse como persona vulnerable. "A última hora ya, en el último momento, presentó un papelito de servicios sociales donde se dice que es una persona vulnerable y ahí se paraliza todo", señala.

El casero de Flor está desesperado porque esta no parece tener intención de abandonar la vivienda. ¿Logrará recuperar su vivienda?