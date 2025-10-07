Mari Carmen, al borde del desahucio por culpa de su hija: "Puse a su nombre el piso y ahora me quieren sacar"

Mari Carmen ha sufrido la mayor traición de su vida a manos de su propia hija. Todo ha ocurrido a raíz de que pusiera su piso, que era de protección oficial, a nombre de su hija, sin imaginarse lo que vendría después.

"Me entregaron a mí la casa, pero la puse a su nombre porque fui víctima de una estafa por una expareja", advierte, "lo único que está a su nombre es la escritura, todo lo demás está a mi nombre"

Pese a que su hija le prometió que podría disfrutar del usufructo, Mari Carmen cree que su yerno consiguió convencerla de que no fuera así. Ahora, se encuentra con una orden de desahucio y debe abandonar su casa en menos de un mes.

"Mi hija y yo teníamos una relación magnífica y mi yerno se enceló de esa relación, intentó separarnos", asegura Mari Carmen.

La desesperación de Mar Carmen no hace más que crecer, ya que se encuentra sin casa, sin familia y traicionada por su propia hija. ¿Logrará evitar que la echen de su casa?