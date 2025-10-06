Antena 3 LogoAntena3
Los momentos que nos han hecho temblar en la tercera gala de La Voz: ¡vota en el ranking por tu favorito!

Llegamos al ecuador de las Audiciones a ciegas con nuestros coaches dispuestos a todo por conseguir las mejores voces. ¡La guerra está servida!

Los momentos que nos han hecho temblar en la tercera gala de La Voz: ¡vota en el ranking por tu favorito!

Paula Santiago
Publicado:

Superbloqueos, megabloqueos, muteos, Arrepentimientos… el nivelazo del tercer programa de La Voz ha obligado a los coaches a sacar toda la artillería pesada.

¿Habrán logrado convencer a nuestros talents de que deben estar en su equipo? ¡Vota por tu momento favorito!

¡Vota en el ranking por tu momento favorito de la tercera gala de La Voz!

  1. 1

    Mika comparte escenario por primera vez con una talent de La Voz España

    Uno de los momentos más especiales de la noche llegó cuando el público pidió a Mika cantar junto a Catalina ‘Relax’, uno de sus temas más emblemáticos.

  2. 2

    Sebastián Yatra y Andrés James cantan juntos Tacones Rojos en La Voz

    Yatra no dudó en subirse al escenario para cantar uno de sus grandes éxitos junto a Andrés protagonizando este momento tan especial en el escenario.

  3. 3

    Antony Vallejo interpreta ‘Heaven’ con la guitarra desafinada en el Llego y Canto de La Voz

    Mika apuesta por Antony gracias al botón del arrepentimiento: “Los nervios pueden tener ese efecto”.

  4. 4

    Pablo López no duda en usar su Megabloqueo con esta talent: “¿Tú crees que tú y yo nos entenderíamos?”

    La voz de la almeriense motivó al cantante a dejar fuera de juego a sus compañeros y asegurarse su voz en su equipo.

  5. 5

    La actuación de Luis silencia el plató de La Voz con el flamenco más puro

    El talent ha interpretado ‘No me conviene’ de Rafael Farina en las Audiciones a ciegas de La Voz.

