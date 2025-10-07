Denuncia
Toñita consigue una indemnización de 6.000 euros tras caerse en la calle: "Si fuera por el Ayuntamiento no hubiera cobrado"
Un bache en la acera hizo que Toñita tropezara y terminase gravemente herida. Hoy, ha logrado vencer a la Administración y, tras mucho pelear, ha recibido una indemnización.
Si nos caemos en la calle a causa del mal estado de la acera, podemos reclamar una indemnización al Ayuntamiento. Sin embargo, no es fácil obtenerla y muchos aseguran que la Administración pone todo tipo de trabas para que no se consiga.
Toñita es una de las pocas que sí consiguió una indemnización tras caerse en la calle. Tras romperse el pie y resultar gravemente herida en la cara al tropezar con un bache en la acera, decidió denunciar al Ayuntamiento de Ferrol.
"El juzgado no me puso tantas trabas, pero el Ayuntamiento ni me contestaba, hice muchos escritos y, si fuera por ellos, no cobraba un céntimo", señala. Según Toñita, lo más importante es tener todo bien documentado para poder demostrarlo.
Ahora, ha recibido 6.000 euros de indemnización, una cantidad que, aunque considera insuficiente en relación a los daños, es lo que estipula la ley. "Todo estaba bastante documentado y era justo que ganara ese juicio", asegura. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!
