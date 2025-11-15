Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Asaltos

“Necesitaba decírselo o explotaba”: Malú, incapaz de callarse tras la actuación de esta concursante de La Voz

Kirsti cautivó a todos los coaches con su versión de ‘Hentai’, pero Malú ha tenido que señalar un detalle que le impidió disfrutar al 100% de su actuación.

Malú, coach de La Voz 2025

Publicidad

Julián López
Publicado:

Kirsti ha sido la encargada de poner la emoción y la sutileza en los Asaltos de La Voz. La talent de Mika ha interpretado ‘Hentai’, de Rosalía, de una manera muy delicada que ha cautivado a todos los coaches y asesores en una noche llena de grandes actuaciones.

Kirsti, talent de La Voz

Sin embargo, Malú ha tenido que señalar un detalle de su actuación que no ha podido pasar por alto. Con todo el cariño y respeto del mundo, la coach madrileña ha apuntado que el lenguaje corporal es muy importante en un artista, y la postura de Kirsti sobre el escenario ha “preocupado” a Malú hasta el punto de que le ha evitado por completo disfrutar de su actuación.

“Tienes una voz preciosa y una forma de cantar muy bonita”, ha animado Malú a la talent de Mika, que lo ha dejado todo sobre el escenario, y que acoge cada consejo de que ha recibido de los coaches a lo largo de la edición. “Necesitaba decírselo o explotaba”, ha puntualizado Malú. ¡Dale al play y no te pierdas todas sus declaraciones!

Yatra y Becerra

Emoción, talento y robos inesperados: así ha sido la primera noche de Asaltos de La Voz

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Malú, coach de La Voz 2025

“Necesitaba decírselo o explotaba”: Malú, incapaz de callarse tras la actuación de esta concursante de La Voz

¡Tres empates seguidos! Manu y Rosa constatan su igualdad en el momento más crucial de Pasapalabra

¡Tres empates seguidos! Manu y Rosa constatan su igualdad en el momento más crucial de Pasapalabra

¡Vuelven las batallas cruzadas! Las últimas plazas de los Directos, en juego en el Asalto Final de La Voz

¡Vuelven las batallas cruzadas! Las últimas plazas de los Directos, en juego en el Asalto Final de La Voz

Mika confiesa sus problemas de infancia durante los ensayos: "He empezado a cantar porque tenía muchísimos problemas en la escuala"
Mejores momentos | Asaltos

Mika confiesa las dificultades de su infancia en La Voz: "Empecé a cantar porque tenía muchos problemas en la escuela"

La fiesta de Laura Moure y Jorge Fernández en La ruleta de la suerte noche
Avance | 15 de noviembre

“¡Qué subidón!”: la fiesta de Laura Moure y Jorge Fernández en La ruleta de la suerte noche

Karlos Arguiñano
¡Es muy fácil!

“No hay ningún problema”: la clave de Karlos Arguiñano para enrollar la carne y no fallar en el intento

El chef ha compartido un truco muy sencillo para que tú mismo puedas enrollar la carne. ¡No tiene pérdida!

Carmen Machi
Famosos

Carmen Machi, una actriz con muchos estilos, se sincera con Fabiolo: "Yo he tenido un novio 'punky'... y pijo también"

Fabiolo se ha colado en los Premios InStyle en Serie 2025, donde ha podido hablar con los famosos sobre sus diferentes estilos. ¡No te lo pierdas!

Pablo López y Chiara Oliver

La emoción de Pablo López y el discurso de Malú marcan la segunda noche de Asalto de La Voz

Mika

El Asalto Final llega a La Voz el próximo viernes: la última oportunidad para alcanzar los Directos

Aroa, talent de La Voz 2025

El plató de La Voz en vilo: Aroa se queda en blanco y pide “perdón” en plena actuación

Publicidad