“Necesitaba decírselo o explotaba”: Malú, incapaz de callarse tras la actuación de esta concursante de La Voz

Kirsti ha sido la encargada de poner la emoción y la sutileza en los Asaltos de La Voz. La talent de Mika ha interpretado ‘Hentai’, de Rosalía, de una manera muy delicada que ha cautivado a todos los coaches y asesores en una noche llena de grandes actuaciones.

Sin embargo, Malú ha tenido que señalar un detalle de su actuación que no ha podido pasar por alto. Con todo el cariño y respeto del mundo, la coach madrileña ha apuntado que el lenguaje corporal es muy importante en un artista, y la postura de Kirsti sobre el escenario ha “preocupado” a Malú hasta el punto de que le ha evitado por completo disfrutar de su actuación.

“Tienes una voz preciosa y una forma de cantar muy bonita”, ha animado Malú a la talent de Mika, que lo ha dejado todo sobre el escenario, y que acoge cada consejo de que ha recibido de los coaches a lo largo de la edición. “Necesitaba decírselo o explotaba”, ha puntualizado Malú. ¡Dale al play y no te pierdas todas sus declaraciones!