MEJORES MOMENTOS | 17 DE NOVIEMBRE
¡Increíble! Joaquín duplica su dinero con una sola tirada
La forma de arriesgar del concursante le ha permitido llegar muy lejos.
Joaquín, el concursante del atril amarillo, parecía tenerlo todo en este panel, un supercomodín y 400 euros… ¿Qué más se puede pedir? Sin embargo, el joven no estaba tan satisfecho con su resultado.
El del atril amarillo ha decidido tirar una vez más y ha duplicado su dinero acumulado al arriesgarse. Este panel decía: “En muchas ciudades: hay calles que parecen escenarios de película” y Joaquín lo ha acertado.
Desde luego, Joaquín ha hecho un panelazo digno de admirar. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!
