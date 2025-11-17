¡Increíble! Joaquín duplica su dinero con una sola tirada

Joaquín, el concursante del atril amarillo, parecía tenerlo todo en este panel, un supercomodín y 400 euros… ¿Qué más se puede pedir? Sin embargo, el joven no estaba tan satisfecho con su resultado.

El del atril amarillo ha decidido tirar una vez más y ha duplicado su dinero acumulado al arriesgarse. Este panel decía: “En muchas ciudades: hay calles que parecen escenarios de película” y Joaquín lo ha acertado.

Desde luego, Joaquín ha hecho un panelazo digno de admirar. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!