Pablo López consuela a esta talent tras su actuación: "Es tan importante lo que acaba de pasar aquí"

La conexión de los coaches con sus equipos es fundamental y muy especial para ayudarles a mejorar. Cada talent es diferente y los tres coaches deben intentar adaptarse a cada situación para ayudarles a crecer e ir juntos hacia arriba. Aroa Salaño ha vivido un mal momento en su actuación.

Pablo López ha decidido salir a consolar a la talent con la que mantiene un gran vínculo tanto por esta edición como por su relación en La Voz Kids. Tras quedarse en blanco, Aroa no ha podido evitar las lágrimas al parar la canción Lola Índigo, su coach no ha tardado en reaccionar y salir a su encuentro para consolarla.

Aroa ha pedido "perdón" ante todo el plató y Malú estaba emocionada por el momento: "Creo que puedo hablar en nombre de todos. Nos encantas, nos emocionas y merece la pena el llanto. Es tan importante esto que acaba de pasar y la emoción, estamos tan carentes de emoción", aseguraba su coach, Pablo López.

Ante las disculpas de la talent, Pablo López se ha mostrado muy cariñoso y comprensivo. A su vez, todo el plató ha enmudecido ante la situación. Aroa, quien forma parte del Team Pablo, es una de las más prometedoras de esta edición, así lo demostró en la última batalla cuando fue una de las cuatro seleccionadas por el coach para pasar a los Asaltos de la Voz.