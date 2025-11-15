Aroa se queda en blanco y pide perdón en plena actuación, dejando el plató en vilo

En La Voz, la tensión se apoderó del plató cuando Aroa se quedó en blanco en mitad de su interpretación. “Perdón”, dijo la concursante antes de retomar la canción, visiblemente emocionada. El jurado y el público reaccionaron con apoyo, convirtiendo el fallo en uno de los instantes más comentados de la gala.

Este contratiempo no impidió que Aroa demostrara su talento y fuerza escénica, dejando claro que incluso en los momentos difíciles, la música sigue siendo protagonista en La Voz.