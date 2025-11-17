Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Paloma San Basilio antes de despedirse de los escenarios

La artista pone punto y final a su carrera musical, pero no a los escenarios. A sus 74 años, Paloma San Basilio continúa derrochando talento y energía.

Paloma San Basilio

Publicidad

Paloma San Basilio es revolucionaria por naturaleza. Su presencia escénica, su forma de vestir, su erotismo y sus decisiones personales la hicieron pionera en un tiempo en el que las mujeres estaban condenadas por el sistema.

La artista está en plena gira de despedida de la música, aunque no dice adiós a los escenarios del todo, ya que presenta un nuevo musical, Dulcinea, un personaje que hizo que el público ya se enamorara de ella en los años 90.

Hoy, Paloma San Basilia nos presenta su lado más personal, demostrando que la edad no entiende de arte ni de de talento. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Encarnita Polo

Encarnita Polo fue asesinada mientras dormía: "La estranguló, se puso a llorar y dijo que no recordaba lo que había hecho"

Cristóbal Soria

Cristóbal Soria, sobre las palabras de Cayetano Rivera antes de su vía oral: "Lo noto avinagrado"

Kiko Rivera contra todos.

Kiko Rivera confiesa que llevaba meses sin tener sexo con Irene Rosales: "Dice que la culpa la tiene ella por perdonarle las infidelidades"

¡Jorge Fernández felicita a Joaquín por su valentía!
MEJORES MOMENTOS | 17 DE NOVIEMBRE

¡Jorge Fernández felicita a Joaquín por su valentía!

Paloma San Basilio
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Paloma San Basilio antes de despedirse de los escenarios

Joaquín se lleva el Bote de la ruleta de la suerte
MEJORES MOMENTOS | 17 DE NOVIEMBRE

Joaquín se lleva el Bote de La ruleta de la suerte

Un panel rapidísimo le ha permitido alcanzar un total de 2.825 euros.

¡Increíble! Joaquín duplica su dinero con una sola tirada
MEJORES MOMENTOS | 17 DE NOVIEMBRE

¡Increíble! Joaquín duplica su dinero con una sola tirada

La forma de arriesgar del concursante le ha permitido llegar muy lejos.

Crema de calabaza asada con setas, de Joseba Arguiñano: "El sabor concentrado hará que quede más rica"

Crema de calabaza asada con setas, de Joseba Arguiñano: "El sabor concentrado hará que quede más rica"

Novedades con las balizas.

Todo sobre las novedades de la DGT para 2025: Triángulos prohibidos, balizas obligatorias

Atún con salsa de cebolla y vinagreta de aguacate

Atún con salsa de cebolla y vinagreta de aguacate, de Arguiñano: "Un plato festivo y muy fácil de hacer"

Publicidad