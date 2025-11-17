Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Paloma San Basilio antes de despedirse de los escenarios

Paloma San Basilio es revolucionaria por naturaleza. Su presencia escénica, su forma de vestir, su erotismo y sus decisiones personales la hicieron pionera en un tiempo en el que las mujeres estaban condenadas por el sistema.

La artista está en plena gira de despedida de la música, aunque no dice adiós a los escenarios del todo, ya que presenta un nuevo musical, Dulcinea, un personaje que hizo que el público ya se enamorara de ella en los años 90.

Hoy, Paloma San Basilia nos presenta su lado más personal, demostrando que la edad no entiende de arte ni de de talento. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!