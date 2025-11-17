Antena 3 LogoAntena3
David Bustamante cuenta cómo la Virgen de la Barquera cumplió su sueño: "Le he pedido cosas muy imposibles y me las ha dado"

El cantante tiene claro que sus raíces siempre le ponen los pies en la tierra. San Vicente de la Barquera y su familia le han inculcado grandes tradiciones, como la devoción a la Virgen de la Barquera.

David Bustamante

David Bustamante es una de las voces por excelencia de nuestro país. Sin embargo, sus orígenes son muy humildes, los de un joven albañil de San Vicente de la Barquera (Cantabria) que en 2001 se convirtió en una estrella.

El artista tiene especial devoción a su tierra y sus raíces, que asegura que siempre le permiten recordar el por qué de la vida. Su familia, el folclore de San Vicente de la Barquera y sus tradiciones son algo que Bustamante lleva clavados en el alma.

Bustamante ha confesado que una de las cosas que le atan a San Vicente es la Virgen de la Barquera. Aunque advierte que no es especialmente religioso, ni practicante, esta siempre le ha acompañado en sus momentos más difíciles.

"Le he pedido cosas muy difíciles y muy imposibles y me las ha dado", asegura, "por ejemplo, dedicarme a esto". Bustamante siempre soñó con la música y, hoy, cree que la Virgen de la Barquera le ha ayudado a llegar hasta aquí. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

