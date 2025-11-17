Antena 3 LogoAntena3
Mariló Montero, sobre la comparecencia de Carlos Mazón: "Muchos partidos ven en las víctimas una pepita de oro para las elecciones"

La colaboradora de Espejo Público Mariló Montero ha afeado el trato que reciben las víctimas por parte de los dirigentes políticos en la comisión de investigación de la DANA en la que se interroga a Carlos Mazón.

Mariló Montero en Espejo Público.

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat valenciana en funciones, declarará hoy ante la comisión de investigación del Congreso sobre la DANA. La semana pasada, familiares de víctimas de la tragedia mortal le acusaron de ser el responsable de las 229 muertes en Valencia. Apunta Mariló Montero en Espejo Público que Mazón tendrá que decir la verdad y si no delante del juez. " Ya ha dimitido y pagará políticamente por lo que ha hecho".

Montero ve un exceso de sobreintepretación en el discurso de muchos dirigentes en esta comisión y considera que muchos partidos políticos ven en las víctimas "una pepita de oro para las elecciones". "Ha pasado con las víctimas del terrorismo, del 11-M y de la DANA, también con las mujeres de los cribados en Andalucía".

Afea Mariló Montero que muchos dirigentes políticos "tiene habilidad para dividir a la sociedad y hacer campañas electorales" en este tipo de tragedias.

Por su parte, el periodista Rubén Amon señala que el foco de la DANA lo ha puesto el propio Carlos Mazón en su persona perjudicando además a su partido con la gestión que ha hecho de la tragedia.

Mariló Montero en Espejo Público.

