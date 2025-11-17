Tamara Falcó confiesa su mayor aversión en moda: “Las cangrejeras en los hombres me dan grimita”

Durante la tertulia de actualidad de El Hormiguero, Pablo Motos planteó a sus colaboradores qué prenda consideran menos glamourosa. Tamara Falcó no dudó en responder que las cangrejeras en los hombres le dan “grimita”. Entre risas, la marquesa explicó que no puede con ese tipo de calzado, lo que desató un divertido debate en la mesa.

El comentario de Falcó generó complicidad entre Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val, quienes compartieron sus propias opiniones sobre atuendos incómodos y poco favorecedores. La conversación terminó derivando en los looks invernales de los niños, poniendo el toque de humor habitual al cierre de la semana.