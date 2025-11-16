Antena 3 LogoAntena3
La confesión muy personal que Carla Morrison comparte en La Voz: “Lloro en todos los conciertos porque tengo miedo”

Aroa ha protagonizado el momento más intenso de la noche: se ha olvidado la letra de su canción, ha pedido perdón y ha conmovido a todos.

Carla Morrison, en La Voz 2025

Julián López
La segunda noche de Asaltos de La Voz se cerró con uno de los momentos de la edición. Aroa, talent de Pablo López, se olvidaba de la letra de la canción en medio de la actuación, y con voz temblorosa, pidió perdón hasta que rompió a llorar.

Aroa, talent de La Voz 2025

Este momento cautivó por completo a los coaches y asesores, y tras animarla, la talent de Pablo López consiguió terminar su actuación. Las ganas de levantarse emocionaron a todos, provocando las lágrimas de Pablo y de Malú.

También levantó sentimientos en Carla Morrison, la asesora de Mika. La artista ha querido compartir una confesión muy personal en la que, seguramente, ha pensado cuando ha visto las lágrimas de Aroa sobre el escenario.

“Lloro en todos mis conciertos”, ha señalado Carla Morrison, consciente de que sus canciones son tristes, y tal vez la gente piense que llora por eso, pero la razón es completamente diferente: “Estoy llorando porque tengo miedo”, ha confesado Carla.

Estas palabras han levantado el asombro de Sebastián Yatra, quien ha querido interesarse por lo que ha pensado Aroa en el momento de su lapsus. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que se le pasó por la cabeza!

María, talent de La Voz 2025

Esta talent se enfrenta a uno de los retos más difíciles: “No ha sido tu mejor actuación”

MEJORES MOMENTOS | Asaltos

Mejores momentos | Asaltos

Malú anima a Aroa tras quedarse en blanco: "A mi me emociona cuando nos levantamos, no cuando nos caemos"
Mejores momentos | Asaltos

