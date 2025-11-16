La confesión muy personal que Carla Morrison comparte en La Voz: “Lloro en todos los conciertos porque tengo miedo”

La segunda noche de Asaltos de La Voz se cerró con uno de los momentos de la edición. Aroa, talent de Pablo López, se olvidaba de la letra de la canción en medio de la actuación, y con voz temblorosa, pidió perdón hasta que rompió a llorar.

Este momento cautivó por completo a los coaches y asesores, y tras animarla, la talent de Pablo López consiguió terminar su actuación. Las ganas de levantarse emocionaron a todos, provocando las lágrimas de Pablo y de Malú.

También levantó sentimientos en Carla Morrison, la asesora de Mika. La artista ha querido compartir una confesión muy personal en la que, seguramente, ha pensado cuando ha visto las lágrimas de Aroa sobre el escenario.

“Lloro en todos mis conciertos”, ha señalado Carla Morrison, consciente de que sus canciones son tristes, y tal vez la gente piense que llora por eso, pero la razón es completamente diferente: “Estoy llorando porque tengo miedo”, ha confesado Carla.

Estas palabras han levantado el asombro de Sebastián Yatra, quien ha querido interesarse por lo que ha pensado Aroa en el momento de su lapsus. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que se le pasó por la cabeza!