Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 17 DE NOVIEMBRE

Joaquín se lleva el Bote de La ruleta de la suerte

Un panel rapidísimo le ha permitido alcanzar un total de 2.825 euros.

Joaquín se lleva el Bote de la ruleta de la suerte

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

Este Panel con Bote ocultaba la frase: “Menú sencillo: pollo empanado con patatas fritas y pimientos”. Joaquín, estudiante de cocina, no ha tardado en identificarla. “¿Ya se la sabe?” ha exclamado su compañero Sergio muy sorprendido.

Joaquín ha perseguido el Bote y no ha sido fácil. Pero finalmente lo ha resuelto de forma correcta y ha conseguido su gran objetivo.

Rápido y brillante, son las palabras que definen la forma de actuar Joaquín en este panel. ¡No te puedes perder este momentazo, pincha en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Encarnita Polo

Encarnita Polo fue asesinada mientras dormía: "La estranguló, se puso a llorar y dijo que no recordaba lo que había hecho"

Cristóbal Soria

Cristóbal Soria, sobre las palabras de Cayetano Rivera antes de su vía oral: "Lo noto avinagrado"

Kiko Rivera contra todos.

Kiko Rivera confiesa que llevaba meses sin tener sexo con Irene Rosales: "Dice que la culpa la tiene ella por perdonarle las infidelidades"

¡Jorge Fernández felicita a Joaquín por su valentía!
MEJORES MOMENTOS | 17 DE NOVIEMBRE

¡Jorge Fernández felicita a Joaquín por su valentía!

Paloma San Basilio
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Paloma San Basilio antes de despedirse de los escenarios

Joaquín se lleva el Bote de la ruleta de la suerte
MEJORES MOMENTOS | 17 DE NOVIEMBRE

Joaquín se lleva el Bote de La ruleta de la suerte

Un panel rapidísimo le ha permitido alcanzar un total de 2.825 euros.

¡Increíble! Joaquín duplica su dinero con una sola tirada
MEJORES MOMENTOS | 17 DE NOVIEMBRE

¡Increíble! Joaquín duplica su dinero con una sola tirada

La forma de arriesgar del concursante le ha permitido llegar muy lejos.

Crema de calabaza asada con setas, de Joseba Arguiñano: "El sabor concentrado hará que quede más rica"

Crema de calabaza asada con setas, de Joseba Arguiñano: "El sabor concentrado hará que quede más rica"

Novedades con las balizas.

Todo sobre las novedades de la DGT para 2025: Triángulos prohibidos, balizas obligatorias

Atún con salsa de cebolla y vinagreta de aguacate

Atún con salsa de cebolla y vinagreta de aguacate, de Arguiñano: "Un plato festivo y muy fácil de hacer"

Publicidad