Joaquín se lleva el Bote de la ruleta de la suerte

Este Panel con Bote ocultaba la frase: “Menú sencillo: pollo empanado con patatas fritas y pimientos”. Joaquín, estudiante de cocina, no ha tardado en identificarla. “¿Ya se la sabe?” ha exclamado su compañero Sergio muy sorprendido.

Joaquín ha perseguido el Bote y no ha sido fácil. Pero finalmente lo ha resuelto de forma correcta y ha conseguido su gran objetivo.

Rápido y brillante, son las palabras que definen la forma de actuar Joaquín en este panel. ¡No te puedes perder este momentazo, pincha en el vídeo de arriba!