MEJORES MOMENTOS | 17 DE NOVIEMBRE
Joaquín se lleva el Bote de La ruleta de la suerte
Un panel rapidísimo le ha permitido alcanzar un total de 2.825 euros.
Este Panel con Bote ocultaba la frase: “Menú sencillo: pollo empanado con patatas fritas y pimientos”. Joaquín, estudiante de cocina, no ha tardado en identificarla. “¿Ya se la sabe?” ha exclamado su compañero Sergio muy sorprendido.
Joaquín ha perseguido el Bote y no ha sido fácil. Pero finalmente lo ha resuelto de forma correcta y ha conseguido su gran objetivo.
Rápido y brillante, son las palabras que definen la forma de actuar Joaquín en este panel. ¡No te puedes perder este momentazo, pincha en el vídeo de arriba!
