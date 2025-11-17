Anastasia cuenta su calvario como víctima de bullying: "No solo eran los niños, había profesores que me hacían la vida imposible"

Durante años para Anastasia asistir a clase fue una auténtica tortura. Los insultos, agresiones físicas y burlas eran una constante en su día a día. Se cambió de colegio y en este segundo centro, lejos de mejorar, la situación fue a peor. Recuerda con tristeza que muchos profesores la insultaban haciendo alusión a su nacionalidad y al hecho de que hiciera algunos trabajos como actriz. Aunque nació en España sus padres eran de origen ruso y ucraniano. Una condición que le llevó a un continuo acoso. "Me preguntaban de qué lado estaba yo", apunta.

El acoso empezó en primero de primaria justo cuando entró al colegio. Su dificultad para hablar español fue el primer motivo de burla. También la criticaban por ser actriz y le decían que nunca tendría un futuro en la interpretación. "Había profesores que me hacían la vida imposible".

Buena estudiante, siempre sacaba buenas notas y no entendía que algunos profesores la amenazaran con suspenderla si mantenía su vocación de actriz. No quería compartir esos problemas con sus padres para no preocuparles.Sus compañeros le decían que si contaba algo "todo iba a empeorar". "Cuando te dicen eso a los 7 años no sabes qué hacer".

"Cuando me hicieron una brecha en la cabeza no pude denunciar porque la profesora se negó a ponerle un parte a ese niño"

Vivía aislada, llegaba a casa muy cansada de clase. Solo tenía una amiga a la que también hacían bullying. Intentaba esforzarse y pensaba en el futuro.

Recuerda que en el primer colegio le hicieron una brecha con una piedra y en el segundo le tiraron tanto del pelo que le comenzó a salir sangre de la cabeza. Aunque quiso, en aquella ocasión no pudo denunciar porque la profesora de ese niño no quiso ponerle un parte. Esa misma profesora también la insultaba.

Reconoce que en algún momento llegó a pensar en suicidarse. Ahora las cosas han cambiado y se siente arropada por su familia y compañeros y profesores en su nuevo instituto.

"Se lo tuve que contar a mis padres porque llegaba con ataques de ansiedad a casa"

Cree que el bullying viene de la educación que dan los padres a sus hijos y de cómo reaccionan los profesores en estas situaciones. Quiso poner una denuncia en uno de los colegios a los que asistió pero los profesores le amenazaron diciéndole que si la interponía no le iban a permitir rodar. Hubo un momento en que pidió a sus padres cambiar de centro porque la situación era casa vez más insostenible: Llegaba a casa con ataques de ansiedad y su día a día era muy duro.

Todavía sufre las secuelas de aquella época de acoso. Le cuesta confiar en la gente y socializar. Esta situación le ha enseñado a saber cómo vivir sola y que no necesita ayuda de nadie.

