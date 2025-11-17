MEJORES MOMENTOS | 17 DE NOVIEMBRE
¡Jorge Fernández felicita a Joaquín por su valentía!
El concursante del atril amarillo ha hecho muy buen programa con tan solo 19 años.
Joaquín ha conseguido pasar a la Gran Final de La ruleta de la suerte para resolver este panel: “Tres del campo: vendimiar, cosechar y recolectar”. Aunque el concursante del atril amarillo no ha sido capaz de resolverlo.
“Quiero poner en valor que venga un concursante con 19 años” ha exclamado Jorge Fernández. El presentador piensa que Joaquín es muy atrevido al venir a La ruleta de la suerte solo con 19 años y no ha dudado en felicitar su valentía.
¡Enhorabuena Joaquín! El concursante se ha ido a casa con 2.825 euros. ¡Dale al play al vídeo de arriba y descubre el momento completo!
