Sebastián Yatra se anima a bailar 'Las Babys' de Aitana en La Voz: "El movimiento lateral"

El segundo Asalto ha sido un carrusel de emociones, desde las lágrimas de Aroahasta el momentazo vivido en el plató cuando ha empezado a sonar 'Las Baby´s'. En ese momento los coaches se han puesto en pie y junto con los asesores han comenzado a bailar la coreografía de la canción. Yatra era uno de los más perdidos en los pasos a seguir, pero no ha importado para que disfrutase junto a sus compañeros.

Malú ha sido la encargada de hacer de maestra de ceremonias, iniciando el baile y guiando a los demás a sumarse al ritmo de la canción. "Es un sueño hecho realidad para mi" ha confesado Joaquina haciendo referencia a la experiencia que está viviendo en La Voz junto a Malú.

El espectacular tema de Aitana ha hecho de inciso en la tensión que se vive durante los Asaltos, así lo han remarcado Mika y Carla Morrison quienes han dicho que "aligera la tensión y la seriedad". Todo el mundo ha podido disfrutar de la música y vivir un momento muy divertido y distendido. "¡Es un temazo!" han aclarado las asesoras.

Revive este divertido momento pinchando en el vídeo.