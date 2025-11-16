Mejores momentos | Asaltos
Sebastián Yatra se anima a bailar 'Las Babys' de Aitana en La Voz: "El movimiento lateral"
El tamazo de Aitana que ha puesto a todo el mundo en pie para disfrutar de un momento muy divertido.
El segundo Asalto ha sido un carrusel de emociones, desde las lágrimas de Aroahasta el momentazo vivido en el plató cuando ha empezado a sonar 'Las Baby´s'. En ese momento los coaches se han puesto en pie y junto con los asesores han comenzado a bailar la coreografía de la canción. Yatra era uno de los más perdidos en los pasos a seguir, pero no ha importado para que disfrutase junto a sus compañeros.
Malú ha sido la encargada de hacer de maestra de ceremonias, iniciando el baile y guiando a los demás a sumarse al ritmo de la canción. "Es un sueño hecho realidad para mi" ha confesado Joaquina haciendo referencia a la experiencia que está viviendo en La Voz junto a Malú.
El espectacular tema de Aitana ha hecho de inciso en la tensión que se vive durante los Asaltos, así lo han remarcado Mika y Carla Morrison quienes han dicho que "aligera la tensión y la seriedad". Todo el mundo ha podido disfrutar de la música y vivir un momento muy divertido y distendido. "¡Es un temazo!" han aclarado las asesoras.
