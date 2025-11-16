Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | Asaltos

"Es una lección para todos nosotros": la actitud de esta talent no deja indiferente a Sebastián Yatra

Los coaches se han mostrado muy satisfechos con la espectacular interpretación de Elena Santana.

La Cangreja enamora a los coaches con su actuación: "Es una lección para todos nosotros"

Publicidad

Julio Gil López
Publicado:

Esta edición de La Voz está dejando actuaciones memorables, los talents están que se salen y eso ha hecho que los coaches estén deseando sumar a gente a sus equipos. Elena Santana, también conocida como La Cangreja no ha hecho más que recibir halagos y palabras bonitas de los que tenía enfrente. Chiara Oliver ha sido la primera en felicitar a la talent; "nos has transmitido la buena vibra que tienes tú".

La asesora de Pablo López no ha sido la única que ha comentado la gran actuación de La Cangreja, Sebastián Yatra ha comenzado con un reproche hacia la talent, "no viniste a bailar conmigo". El colombiano ha aprovechado el tono de broma para intentar engatusar a Elena Santana, añadiendo un piropo por su gran personalidad y la forma de expresarse, incluso con las manos en los bolsillos.

Yatra no es al primer coach que impresiona, ya lo hizo anteriormente con Mika, quien alabó su anterior actuación. Para evitar posibles rivales, Sebastián Yatra ha pulsado el botón de robo mientras le aclaraba que "eres La Cangreja número uno de España", a lo que ha añadido; "por eso te quiero para mi equipo".

Sebastián Yatra

El debut musical de Sebastián Yatra que no conocías... ¡en High School Musical!: “La regañada que me pegó mi mamá”

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Todo el plató de La Voz bailando al ritmo de Aitana y 'Las Baby´s': "Estamos aquí por la música y también hay que bailarla"

Sebastián Yatra se anima a bailar 'Las Babys' de Aitana en La Voz: "El movimiento lateral"

Nutriman

'Alimentos para vagos', a debate: ¿compensa pagar más por ahorrar tiempo?

La Cangreja enamora a los coaches con su actuación: "Es una lección para todos nosotros"

"Es una lección para todos nosotros": la actitud de esta talent no deja indiferente a Sebastián Yatra

Yatra abandona el plató tras la espectacular actuación de un talent
Mejores momentos | Asaltos

Yatra abandona el plató de La Voz tras la espectacular actuación de un talent

La prenda menos glamourosa para Tamara Falcó: "Me da un poco de grimita"
Imperdible

La prenda menos glamourosa para Tamara Falcó: "Me da un poco de grimita"

Malú anima a Aroa tras quedarse en blanco: "A mi me emociona cuando nos levantamos, no cuando nos caemos"
Mejores momentos | Asaltos

"Todos nos caemos, pero lo más difícil es levantarse": Pablo López se derrumba y Malú se emociona en La Voz

La coach se ha emocionado al ver las lágrimas de Aroa Salaño debido a los nervios por no haber podido acabar su canción.

La gran remontada de Fernando llena de emoción La ruleta de la suerte noche
Crónica | 15 de noviembre

La gran remontada de Fernando llena de emoción La ruleta de la suerte noche

Fernando, Karina y Alba han sido tres grandes concursantes del programa presentado por Jorge Fernández y Laura Moure.

Eva y Karlos Arguiñano

El truco repostero imprescindible para hacer bizcocho: Arguiñano explica por qué hay que montar antes las claras que las yemas

Andy y Lucas

'Tanto la quería'... ¿que Andy se dejó engañar? El choque de versiones que podría llevar a Andy y Lucas a los juzgados

La valentía de Fernando le hace ganar 69.225 euros en La ruleta de la suerte noche

La valentía de Fernando le hace ganar 69.225 euros en La ruleta de la suerte noche

Publicidad