"Es una lección para todos nosotros": la actitud de esta talent no deja indiferente a Sebastián Yatra

Esta edición de La Voz está dejando actuaciones memorables, los talents están que se salen y eso ha hecho que los coaches estén deseando sumar a gente a sus equipos. Elena Santana, también conocida como La Cangreja no ha hecho más que recibir halagos y palabras bonitas de los que tenía enfrente. Chiara Oliver ha sido la primera en felicitar a la talent; "nos has transmitido la buena vibra que tienes tú".

La asesora de Pablo López no ha sido la única que ha comentado la gran actuación de La Cangreja, Sebastián Yatra ha comenzado con un reproche hacia la talent, "no viniste a bailar conmigo". El colombiano ha aprovechado el tono de broma para intentar engatusar a Elena Santana, añadiendo un piropo por su gran personalidad y la forma de expresarse, incluso con las manos en los bolsillos.

Yatra no es al primer coach que impresiona, ya lo hizo anteriormente con Mika, quien alabó su anterior actuación. Para evitar posibles rivales, Sebastián Yatra ha pulsado el botón de robo mientras le aclaraba que "eres La Cangreja número uno de España", a lo que ha añadido; "por eso te quiero para mi equipo".