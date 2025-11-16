Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 62

“No tuve elección”: Seyran se sincera con Ferit y confiesa entre lágrimas el chantaje que la separó de él

Tras una fuerte pelea, Seyran no puede callar más el secreto que tanto la atormenta y acaba confesando la verdad.

Seyran

Ferit se ha enterado por Kazim de que la boda de Seyran y Akin estaba a punto de celebrarse. Fuera de sí, ha ido a la mansión y ha arrastrado a Seyran hasta su habitación, decidido a que confiese la verdad.

Con el corazón roto, le ha gritado que su vida no tiene sentido sin ella. “¡Confiesa! ¡Respóndeme! ¡Derribaré esta casa, Seyran!”, ha dicho, incapaz de soportar más mentiras.

Seyran, acorralada y temblando, se ha derrumbado. Llorando, ha confesado la terrible verdad que la atormenta: Ökkes la ha amenazado con matar a Orhan si no se divorcia y se casa con Akin. Le ha contado que recibió fotos de su padre siendo agredido y que no ha tenido más remedio que obedecer.

Al escucharla, Ferit se ha quedado paralizado y la ha abrazado con fuerza, prometiéndole que no volverá a sufrir sola. “Lo arreglaremos juntos. Saldrás de esto conmigo”, le ha dicho, jurando protegerla cueste lo que cueste.

Ferit ha decidido que no la dejará sola ni un segundo más. La habitación que era testigo del dolor de ambos se ha convertido ahora en el lugar donde renace su amor y donde comienza la verdadera lucha contra Ökkes.

Seyran

¿Puede el amor sobrevivir a la mentira? Esta noche, Ferit y Seyran se enfrentan a su prueba más dura

Series

Kazim

“Esta es mi casa, papá”: Suna reniega de su padre y lo deja destrozado frente a toda la familia

Pelin

Serter pierde la cabeza y encierra a Pelin: los celos por Ferit lo llevan al límite

El marido de Renata

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna le dejará claro a Gabriel que no se fía de él

Adrián Ríos nos explica cómo es el doctor Cubedo en Las hijas de la criada: "Se establece una relación muy bonita con doña Inés"

Gaspar y Manuela, la historia de amor que no tuvo final feliz: "Su amistad que es lo que les unirá toda la vida"

