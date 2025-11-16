Capítulo 62
“No tuve elección”: Seyran se sincera con Ferit y confiesa entre lágrimas el chantaje que la separó de él
Tras una fuerte pelea, Seyran no puede callar más el secreto que tanto la atormenta y acaba confesando la verdad.
Ferit se ha enterado por Kazim de que la boda de Seyran y Akin estaba a punto de celebrarse. Fuera de sí, ha ido a la mansión y ha arrastrado a Seyran hasta su habitación, decidido a que confiese la verdad.
Con el corazón roto, le ha gritado que su vida no tiene sentido sin ella. “¡Confiesa! ¡Respóndeme! ¡Derribaré esta casa, Seyran!”, ha dicho, incapaz de soportar más mentiras.
Seyran, acorralada y temblando, se ha derrumbado. Llorando, ha confesado la terrible verdad que la atormenta: Ökkes la ha amenazado con matar a Orhan si no se divorcia y se casa con Akin. Le ha contado que recibió fotos de su padre siendo agredido y que no ha tenido más remedio que obedecer.
Al escucharla, Ferit se ha quedado paralizado y la ha abrazado con fuerza, prometiéndole que no volverá a sufrir sola. “Lo arreglaremos juntos. Saldrás de esto conmigo”, le ha dicho, jurando protegerla cueste lo que cueste.
Ferit ha decidido que no la dejará sola ni un segundo más. La habitación que era testigo del dolor de ambos se ha convertido ahora en el lugar donde renace su amor y donde comienza la verdadera lucha contra Ökkes.
