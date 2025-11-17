Carla Morrison se sincera en La Voz y revela su mayor temor sobre el escenario

Durante los Asaltos de La Voz, la emoción se desbordó con la actuación de Aroa, del equipo de Pablo López, quien rompió a llorar tras olvidar la letra. Su valentía al continuar conmovió a todos los presentes.

Entre los más emocionados estuvo Carla Morrison, asesora de Mika, que aprovechó para compartir una confesión muy personal. La cantante reveló que llora en cada concierto no por tristeza, sino por el miedo escénico que la acompaña, mostrando su lado más humano y vulnerable ante los espectadores.