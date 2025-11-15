La emoción de Pablo López y el discurso de Malú marcan la segunda noche de Asalto de La Voz

La segunda gala de Asaltos de La Voz tuvo de todo: emoción, nervios, lágrimas y grandes momentos. Los robos de Yatray Malú cambiaron el rumbo de la competición, y los coaches vivieron una noche intensa en la que cada decisión se sintió con el corazón.

Hasta el momento, ocho son los artistas que tienen su plaza asegurada para los Directos, tras una noche en la que los coaches han gastado todos sus robos y las emociones han estado a flor de piel. ¡Te contamos cómo ha sido la segunda noche de Asaltos de La Voz!

El equipo de Mika brilla con emoción, sensibilidad y grandes voces

El equipo de Mika arrancó la gala de la forma más brillante posible. Junto a su asesora Carla Morrison, el coach internacional abrió la noche interpretando ‘Diamantes’, una actuación llena de magia y complicidad que puso en pie al público.

Entre las voces que más destacaron, Pedro sorprendió con una versión impecable de ‘Sign of the Times’, de Harry Styles, que dejó al plató sin respiración. Sheila aportó dulzura y elegancia con ‘Soy lo prohibido’, mientras Cayetano emocionó con su romanticismo al cantar ‘Amiga mía’, de Alejandro Sanz. Nela hizo brillar el escenario con su interpretación pura de ‘Sakura’, y Jake Miagra sacó su lado más rockero con ‘Héroes’, de David Bowie.

La emoción se disparó cuando Mika eligió a Pedro como su pase directo a los Directos, en una decisión muy aplaudida. Además, la noche tuvo un giro inesperado cuando Sebastián Yatra pulsó el botón para robar a Cayetano, provocando una de las ovaciones más grandes de la gala.

Finalmente, Sheila, Javier, Nela y Jake lucharán por llegar a los Directos de La Voz.

Pablo López emociona con decisiones valientes y actuaciones llenas de alma

El equipo de Pablo López, junto a su asesora Chiara Oliver, continuó la noche con un nivel altísimo. El coach malagueño abrió su Asalto con una actuación llena de magia interpretando por primera vez junto a Chiara su tema ‘Tulipanes’, un momento íntimo y lleno de conexión que conquistó a todo el plató.

Ferran inauguró las actuaciones de su equipo con una versión delicada y emocionante de ‘What was I made for?’, de Billie Eilish. Elena, conocida como La Cangreja, brilló con su interpretación de ‘Killing me softly’, mientras que Nia deslumbró con ‘Soledad y mar’, de Natalia Lafourcade, dejando al público en silencio. Cris debutó sobre el escenario con ‘Read all about It’, de Emeli Sandé, y Aroa cerró la noche con una intensa versión de ‘El dragón’, de Lola Índigo, en la que los nervios dieron paso a la superación más emocionante.

Pablo López se enfrentó a una de las decisiones más difíciles de la edición y finalmente eligió a Aroa como su pase directo a los Directos, emocionando a todo el plató.

La noche culminó con otro de los momentos más comentados: Malú robó a Elena, La Cangreja, del equipo de Pablo, asegurándole su paso directo a los Directos y arrancando el aplauso unánime de todos los presentes.