El presunto autor de la muerte de Encarnita Polo ingresó en la residencia dos días antes

El supuesto agresor se encuentra bajo custodia policial ingresado en una unidad de psiquiatría.

Neila Gallego
Continúa la investigación policial del asesinato de Encarnita Polo. El presunto agresor llevaba dos días viviendo en la residencia y -aseguran- no había mostrado signos de agresividad.

El supuesto agresor se encuentra bajo custodia policial ingresado en una unidad de psiquiatría. El hombre tiene 66 años y no había mostrado signos de agresividad en esta residencia de personas mayores. Según 'El Mundo' citando fuentes policiales, el asesinato se habría producido mientras dormía en su habitación.

Los celadores escucharos golpes y encontraron al agresor encima de la víctima

Según han informado los celedarores de la Funcidación Decanos, en declaraciones recogidas por elEconomista, acudieron a la habitación de Encarna al escuchar golpes y jadeos. Al entrar, encontraron a la víctima rígida en el suelo y al agresor todavía encima de ella.

Encarnita se encontraba ya sin respiración y su agresor parecia que no terminaba de comprender lo que acababa de hacer. Es más, desde el presunto homicidio, se encuentra bajo custodia policial en una unidad psiquiátrica del hospital de Ávila.

Desde la Subdelagión del Gobierno han informado acerca de que el acusado estaba en pleno ajuste de mediación y de que no figuraba como paciente de rieso ni mostraba antecendetes violentos.

Funeral de Encarnita Polo

Encarnita Polo ha sido encerrada en el cementerio municipal de Ávila después de celebrarse un acto en el velatorio. La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar la muerte de la actriz y cantante.

Tanto en el funeral celebrado en la capilla del tanatorio Isabelo Álvarez de Ávila como en el entierro, solo han asistido la familia y los amigos más íntimos sin presencia de personalidades del mundo de la cultura ni representantes institucionales en un día muy lluvioso.

Encarna Polo fue una las figuras más importantes de la música pop y la copla de los años sesenta y setenta, cuando triunfó con su conocida canción 'Paco, Paco, Paco'.

