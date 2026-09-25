El consejo de Mika a Emma tras no conseguir entrar en La Voz: “Tienes mucho talento”

Emma es la siguiente en actuar en el escenario de La Voz con uno de los grandes temas de Beyoncé, ‘Halo’. La talent lo ha dado todo durante su actuación, pero esta vez no ha conseguido que ninguno de los coaches pulse el botón.

Tras escucharla, Mika ha querido explicarle qué ha echado en falta: “Cuando elijas una canción de este tipo tienes que transformarla”, le ha dicho.

Los coaches han animado a Emma a seguir trabajando para encontrar su propia identidad artística y conseguir diferenciarse con cada interpretación. A pesar de no continuar en el programa, han querido dejarle claro que tiene mucho potencial: “Tienes mucho talento”.

¡Te esperamos el año que viene en La Voz!